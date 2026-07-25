Новости Татарстана

Гроза оставила без света два района Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ночью 24 июля из-за грозы без света остались дв...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ночью 24 июля жители двух районов республики проснулись в темноте — грозовой фронт накрыл Зеленодольский и Лаишевский районы. В Зеленодольске без света остались проспект Строителей, улицы Луговая, Стахановская, Кооперативная, Лебедева и еще с десяток адресов. Электричество пропало и в нескольких поселках: Новопольском, Красном Яре, Грузинском, Васильево, Дубровке, Центральной Ореховке, Садовом и Бело-Безводном. В Лаишевском районе отключение затронуло села Никольское, Кордон 1, Тарлаши, Травкино, Орел, Кирби и Карадули. Причиной, предварительно, стала непогода — сильные ливни и грозы, которые бушевали ночью. Аварийные бригады «Сетевой компании» уже выехали на поиск повреждений и восстановление света.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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