Криминал

В Казани суд закрыл на 60 дней незаконный детский лагерь

Служба новостей Автор статьи
Казанский суд на 60 дней закрыл детский лагерь,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанский суд на два месяца приостановил работу детского лагеря, организованного с грубыми нарушениями. Учреждение работало на базе школы «Мозайка Кампус» от АНО ДПО «Креативные технологии». Как выяснил Роспотребнадзор, лагерь не числился в реестре организаций детского отдыха и не имел санитарно-эпидемиологического заключения. Инспекторы нашли целый букет нарушений: дети спали в помещениях, не соответствующих нормам, питьевой режим не соблюдался, а на кухне были проблемы с хранением продуктов. Самое вопиющее — детей принимали без медицинских справок. Суд признал учреждение виновным в административном правонарушении и закрыл его на 60 суток. О решении суда сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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