Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой

На улицах Стамбула эти румяные бублики продают прямо с тележек, а аромат поджаренного кунжута чувствуется издалека. Снаружи у них плотная золотистая корочка, внутри — мягкий хлебный мякиш. Но самое интересное происходит ещё до выпечки: сформированные кольца окунают в сладкую жидкость и щедро обваливают в кунжуте.

Так готовят симит — один из самых узнаваемых видов турецкой выпечки. Секрет его вкуса заключается не только в тесте, но и в особой обработке перед духовкой. Для традиционного варианта используют виноградный пекмез — густой сироп из виноградного сока. Дома его можно заменить более доступной смесью, хотя вкус будет немного отличаться.

Какие продукты понадобятся

На 8 бубликов:

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

тёплая вода — 300 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для покрытия:

белый кунжут — 180–200 г;

виноградный пекмез — 80 мл;

вода — 120 мл.

Если пекмеза нет, можно использовать 2 ст. л. мёда, разведённые в 150 мл воды. Такая замена поможет кунжуту закрепиться на поверхности и даст лёгкое подрумянивание, но не воспроизведёт полностью характерный вкус турецкого симита.

Как приготовить турецкие бублики симит

Налейте в глубокую миску тёплую воду температурой около 35–38 °C. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте. Оставьте смесь на 5–10 минут, если этого требует инструкция к дрожжам. На поверхности может появиться лёгкая пена. Добавьте растительное масло и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая ложкой. Когда тесто станет густым, переложите его на рабочую поверхность и вымешивайте примерно 8–10 минут. Оно должно получиться гладким, упругим и почти не липнуть к рукам. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте примерно на 60–90 минут, пока объём не увеличится вдвое. Пока тесто поднимается, высыпьте кунжут на сухую сковороду. Обжаривайте на небольшом огне 3–5 минут, постоянно помешивая, до лёгкого золотистого оттенка. Затем пересыпьте на тарелку и остудите. В широкой миске смешайте виноградный пекмез с водой до однородности. Подошедшее тесто слегка обомните и разделите на 16 одинаковых кусочков. Каждый кусочек раскатайте руками в длинный жгут длиной примерно 35–40 см. Возьмите два жгута, соедините их концы и переплетите между собой. Затем сверните получившуюся косичку в кольцо и тщательно защипните место соединения. Повторите с оставшимся тестом. Должно получиться восемь плетёных бубликов. По одному окунайте кольца в смесь пекмеза с водой, чтобы жидкость покрыла всю поверхность. Сразу обваливайте бублики в кунжуте с обеих сторон. Семена должны образовать плотный, почти сплошной слой. Выложите заготовки на противень с пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте лёгким полотенцем и оставьте на 15–20 минут для короткой расстойки. Разогрейте духовку до 220 °C. Выпекайте симиты примерно 18–23 минуты до насыщенного золотисто-коричневого цвета. Достаньте бублики из духовки и переложите на решётку. Дайте им немного остыть, чтобы корочка стала более выраженной.

Подавать симиты лучше тёплыми, когда мякиш остаётся мягким, а кунжутная поверхность приятно хрустит.

Зачем турки окунают тесто в сладкий сироп

Главная особенность симита — покрытие из виноградного пекмеза и кунжута.

Пекмез представляет собой концентрированный виноградный сироп. Он обладает насыщенным вкусом и тёмным цветом.

Когда тесто окунают в разведённый сироп, его поверхность покрывается тонким сладким слоем. Во время выпекания сахара участвуют в образовании румяной корочки.

Кроме того, липкая поверхность помогает кунжуту хорошо закрепиться на тесте.

Именно поэтому готовые симиты отличаются от обычных домашних бубликов. У них более насыщенный цвет, выраженный аромат поджаренных семян и характерная плотная корочка.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не заменяйте пекмез обычным сахарным сиропом в той же пропорции. Виноградный сироп гуще и имеет собственный вкус. Если используете мёд, обязательно разведите его водой, иначе поверхность бубликов может слишком быстро потемнеть в духовке.

Почему кунжут лучше предварительно обжарить

В турецких пекарнях для симита часто используют уже поджаренный кунжут. Благодаря этому выпечка приобретает особенно насыщенный ореховый аромат.

Сырые семена тоже подрумянятся в духовке, но предварительное обжаривание помогает раскрыть их вкус.

Главное — не передержать кунжут на сковороде.

Семена должны стать слегка золотистыми, но не тёмно-коричневыми. Если кунжут подгорит, у готовых бубликов появится неприятная горечь.

После обжаривания его обязательно нужно остудить, прежде чем обваливать тесто.

Главная ошибка — слишком мягкое тесто

Для симита важно приготовить достаточно упругое тесто, которое хорошо держит форму.

Если добавить слишком много воды, жгуты будут растягиваться, а плетёные кольца могут потерять характерный рисунок.

Правильное тесто должно быть эластичным, гладким и удобным для раскатывания.

При этом не стоит делать его чрезмерно крутым. Избыток муки приведёт к тому, что готовые бублики получатся слишком плотными.

Лучше добавлять муку постепенно и ориентироваться на консистенцию.

После вымешивания тесто должно легко собираться в шар и не расползаться по столу.

Как правильно сформировать симит

Традиционный симит отличается от обычного бублика характерным плетением.

Для этого используют два тонких жгута теста, которые переплетают между собой, а затем соединяют в кольцо.

Такой способ позволяет получить красивую поверхность с небольшими углублениями, в которых хорошо удерживается кунжут.

Если плести тесто неудобно, можно сначала сделать один длинный жгут, сложить его пополам и перекрутить две половины между собой.

Главное — тщательно соединить концы кольца. Во время выпекания плохо закреплённый шов может разойтись.

Почему симит выпекают при высокой температуре

Для этой выпечки характерна хорошо подрумяненная корочка.

При температуре около 220 °C поверхность быстро приобретает золотистый цвет, а тесто внутри успевает подняться.

Если выпекать бублики при слишком низкой температуре, они могут получиться более сухими и бледными.

Однако важно учитывать особенности духовки. Если верх симитов начинает слишком быстро темнеть, температуру можно уменьшить до 200–210 °C.

Готовые бублики должны быть равномерно румяными, а нижняя сторона — хорошо пропечённой.

Можно ли приготовить симит без пекмеза

Да, хотя результат будет немного отличаться от традиционного.

Самая доступная замена — мёд, разведённый водой.

Также можно использовать тёмный виноградный сироп без дополнительных ароматизаторов.

Если хочется приблизиться к оригинальному вкусу, лучше всё же поискать именно виноградный пекмез. Он встречается в магазинах турецких продуктов и иногда продаётся под названием üzüm pekmezi.

Важно не путать его с обычным сладким сиропом для десертов: у пекмеза более насыщенный виноградный вкус.

С чем едят симит в Турции

Симит часто покупают на завтрак или в качестве быстрого перекуса.

Его подают с турецким чаем, мягким сыром, оливками, помидорами и огурцами.

Особенно удачно сочетается свежий симит с солоноватым сыром: сладковатая корочка и кунжутный аромат хорошо дополняют сливочный вкус.

Можно разрезать бублик пополам и положить внутрь сыр, зелень или ломтики помидора.

Но свежий симит вкусен и без добавок, особенно если съесть его вскоре после выпекания.

Как сохранить бублики мягкими

Домашние симиты лучше всего есть в день приготовления. После полного остывания их можно убрать в хлебницу или закрытый пакет.

При комнатной температуре выпечка обычно сохраняет приемлемую текстуру около суток, после чего начинает подсыхать.

Если нужно сохранить бублики дольше, лучше заморозить их после полного остывания.

Перед подачей замороженный симит можно прогреть в духовке при 170–180 °C до полного прогревания. Корочка снова станет более хрустящей, а мякиш — мягким.

Турецкий симит показывает, насколько сильно вкус выпечки зависит от обработки теста перед духовкой. Простое дрожжевое кольцо окунают в виноградный сироп, покрывают кунжутом и выпекают до насыщенного румяного цвета. В результате получается ароматный бублик с хрустящей корочкой, который легко приготовить дома из обычных продуктов.

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