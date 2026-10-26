В РФ прошел старт продаж Chery Rely R08: что это за авто и сколько стоит

На российском автомобильном рынке появились предложения о продаже китайского пикапа Chery Rely R08. Один из таких автомобилей находится в наличии у продавца в Краснодаре, где его стоимость составляет 4,3 млн рублей. При покупке машины под заказ цены начинаются от 3,1 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Представленный в Краснодаре экземпляр оборудован дизельным двигателем с турбонаддувом производства Dongfeng. Объем силового агрегата составляет 2,3 литра, а максимальная мощность достигает 163 лошадиных сил.

Крутящий момент двигателя равен 420 Нм. В сочетании с ним используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Автомобиль также оснащен системой полного привода.

В салоне китайского пикапа предусмотрены цифровая приборная панель и крупный экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма.

На центральном тоннеле между передними креслами размещены две площадки для смартфонов. Там же находятся подстаканники, селектор автоматической коробки передач и поворотный переключатель, позволяющий выбирать режимы движения.

Стоимость автомобиля в России существенно отличается от цен на домашнем рынке марки. В Китае начальная версия Rely R08 предлагается от 88,8 тысячи юаней. По приведенной в публикации оценке, эта сумма соответствует приблизительно 1,07 млн рублей.

При этом российским покупателям доступны разные способы приобретения модели. Готовый автомобиль в Краснодаре оценен в 4,3 млн рублей, тогда как предложения с доставкой под заказ начинаются с более низкой отметки.

Как отмечает издание, компания Chery формально продолжает присутствовать на российском рынке, однако перестала выводить на него новые модели под основным брендом.

Таким образом, появление Rely R08 в продаже расширяет перечень китайских пикапов, которые можно приобрести в России. При этом указанная стоимость относится к конкретным предложениям продавцов, а не к официальному единому прайс-листу производителя.

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