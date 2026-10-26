Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Российский боец Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили рассказал о неожиданной проблеме, возникшей во время поединка. Спортсмен признался, что ему мешали слишком свободные шорты, которые приходилось неоднократно поправлять. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча российского бойца с представителем Грузии состоялась 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата под номером 333.

Противостояние завершилось победой Яна. Все трое судей отдали предпочтение россиянину, благодаря чему он сумел защитить чемпионский пояс в легчайшей весовой категории.

Уже после завершения встречи 33-летний спортсмен обратил внимание на особенности своей экипировки. По его словам, сами шорты ему понравились, однако их посадка оказалась неудобной.

Ян объяснил, что хотел выйти на поединок в одежде с изображением российского флага. При этом резинка на шортах была слишком свободной, из-за чего возникали опасения, что они могут сползти во время активных движений.

В ходе боя россиянину действительно приходилось регулярно поправлять экипировку. Особенно заметно это было во время обмена ударами и перемещений по площадке.

Спортсмен с юмором прокомментировал возникшую ситуацию, признавшись, что опасался потерять шорты в самый неподходящий момент.

Несмотря на неудобства, Ян сумел провести поединок до конца и добиться положительного результата. Победа была присуждена ему единогласным решением судей.

Для российского бойца этот успех стал 21-м в профессиональной карьере по смешанным единоборствам. В его послужном списке также значатся пять поражений.

Таким образом, проблемы с экипировкой не помешали Петру Яну сохранить чемпионский титул. Однако после встречи спортсмен признал, что размер шорт оказался не совсем подходящим для выступления.

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