Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою
Российский боец Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили рассказал о неожиданной проблеме, возникшей во время поединка. Спортсмен признался, что ему мешали слишком свободные шорты, которые приходилось неоднократно поправлять. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча российского бойца с представителем Грузии состоялась 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата под номером 333.
Противостояние завершилось победой Яна. Все трое судей отдали предпочтение россиянину, благодаря чему он сумел защитить чемпионский пояс в легчайшей весовой категории.
Уже после завершения встречи 33-летний спортсмен обратил внимание на особенности своей экипировки. По его словам, сами шорты ему понравились, однако их посадка оказалась неудобной.
Ян объяснил, что хотел выйти на поединок в одежде с изображением российского флага. При этом резинка на шортах была слишком свободной, из-за чего возникали опасения, что они могут сползти во время активных движений.
В ходе боя россиянину действительно приходилось регулярно поправлять экипировку. Особенно заметно это было во время обмена ударами и перемещений по площадке.
Спортсмен с юмором прокомментировал возникшую ситуацию, признавшись, что опасался потерять шорты в самый неподходящий момент.
Несмотря на неудобства, Ян сумел провести поединок до конца и добиться положительного результата. Победа была присуждена ему единогласным решением судей.
Для российского бойца этот успех стал 21-м в профессиональной карьере по смешанным единоборствам. В его послужном списке также значатся пять поражений.
Таким образом, проблемы с экипировкой не помешали Петру Яну сохранить чемпионский титул. Однако после встречи спортсмен признал, что размер шорт оказался не совсем подходящим для выступления.
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