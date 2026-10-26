Первые призывники из Нижнекамска отправились к местам службы

Первая группа призывников из Нижнекамска отправилась на срочную службу в Вооруженные силы России. Об этом сообщил военный комиссар города Газинур Ситдиков.

Новобранцев распределят в войска национальной гвардии, ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные и сухопутные войска. Служба пройдет во внутренних округах, участие в специальной военной операции не предусмотрено.

Среди отправившихся — Дамир Ахмадиев, окончивший обучение по медицинской специальности. Он рассчитывает, что полученные знания пригодятся ему в армии. «Эмоции спокойные. Отучился на медицинскую специальность, надеюсь попасть на службу по профессии», — поделился призывник.

Автобус с новобранцами выехал из Нижнекамска в Казань, где они пройдут повторную медицинскую комиссию. После этого их распределят по воинским частям.