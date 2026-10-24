Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

В Италии даже обычную картошку умеют превратить в блюдо, которое выглядит как ресторанное. Из мягкого картофельного теста здесь делают маленькие подушечки — ньокки. Их отваривают всего несколько минут, а затем смешивают со сливочным маслом, сыром или ароматным томатным соусом.

На первый взгляд ньокки напоминают ленивые вареники, только вместо творога используют картофель. Главный секрет — не забивать тесто мукой. Тогда готовые подушечки получаются нежными, мягкими и буквально тают во рту.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

картофель — 700 г;

пшеничная мука — 150–180 г;

яичный желток — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сливочное масло — 40 г;

твёрдый сыр — 40 г;

свежий базилик или петрушка — по желанию.

Лучше выбирать крахмалистый картофель, который хорошо разваривается и получается рассыпчатым. Молодые водянистые клубни для ньокки подходят хуже: тесту потребуется больше муки.

Как приготовить итальянские ньокки

Тщательно вымойте картофель и отварите в мундире до мягкости. В зависимости от размера клубней понадобится примерно 25–35 минут. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть. Пока он ещё тёплый, снимите кожуру и разомните мякоть толкушкой или пропустите через картофельный пресс. Распределите пюре тонким слоем на тарелке и оставьте на несколько минут, чтобы вышел лишний пар. Масса должна стать тёплой, но не горячей. Добавьте яичный желток, соль и примерно 150 г муки. Осторожно соедините ингредиенты руками. Соберите массу в мягкое тесто. Если оно слишком липкое, понемногу добавляйте оставшуюся муку. Долго вымешивать не нужно. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на четыре части и каждую раскатайте в длинный жгут толщиной около 2 см. Нарежьте жгуты небольшими кусочками длиной 2–2,5 см. Получатся маленькие картофельные подушечки. При желании слегка прокатайте каждый кусочек по зубцам вилки. На поверхности появятся бороздки, которые помогут удерживать соус. В большой кастрюле доведите подсоленную воду до умеренного кипения. Опускайте ньокки небольшими партиями. Когда подушечки всплывут, подождите ещё 30–60 секунд и достаньте шумовкой. Обычно приготовление занимает 2–4 минуты в зависимости от размера. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте готовые ньокки и осторожно перемешайте. Разложите по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и украсьте зеленью.

Если картофель уже отварен, на приготовление уйдёт около 25–30 минут.

Почему ньокки получаются такими нежными

Картофель содержит крахмал, который помогает тесту сохранять форму. Мука дополнительно связывает массу, но её должно быть ровно столько, чтобы подушечки не распадались в кипящей воде.

Если добавить слишком много муки, ньокки станут плотными и будут напоминать обычные мучные клёцки. А если долго вымешивать тесто, оно приобретёт излишнюю упругость.

Поэтому итальянский принцип прост: минимум муки и как можно меньше движений при замешивании.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: никогда не измельчайте картофель для ньокки погружным блендером. Он разрушает структуру картофельной мякоти, из-за чего пюре становится липким и тягучим. Лучше использовать обычную толкушку или картофельный пресс.

Главная ошибка — готовить тесто из влажного пюре

Если картофель впитал слишком много воды, тесто начнёт липнуть к рукам. Возникнет желание добавить ещё муки, но именно это часто делает ньокки тяжёлыми.

Чтобы избежать проблемы, картофель лучше варить в кожуре. Так он впитывает меньше воды, чем очищенные и нарезанные клубни.

Ещё один хороший вариант — запечь картофель целиком в духовке. Его мякоть обычно получается суше, а значит, для теста потребуется меньше муки.

Не стоит использовать и пюре, в которое уже добавили много молока или сливок. Для классических картофельных ньокки нужна именно размятая картофельная мякоть.

Как понять, что тесто получилось правильным

Хорошее тесто для ньокки мягкое, слегка липкое, но при этом позволяет раскатать аккуратный жгут.

Оно не должно быть таким плотным, как тесто для пельменей. Если масса легко мнётся под пальцами и сохраняет форму, муки, скорее всего, достаточно.

Перед тем как нарезать все ньокки, можно сварить один пробный кусочек. Если он держит форму и не распадается, продолжайте приготовление.

Если пробная подушечка разваливается, добавьте в тесто немного муки и снова проверьте результат.

С каким соусом подают ньокки в Италии

Самый простой вариант — растопленное сливочное масло и тёртый сыр. Такое сочетание позволяет почувствовать нежный картофельный вкус.

Но ньокки хорошо сочетаются и с другими соусами:

Томатный. Прогрейте протёртые помидоры с чесноком, оливковым маслом и базиликом.

Сливочный. Смешайте сливки с небольшим количеством пармезана и чёрного перца.

С грибами. Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте немного сливок и прогрейте.

С шалфеем. Растопите сливочное масло с несколькими листочками шалфея до появления приятного аромата.

Не нужно долго тушить ньокки в соусе. Достаточно осторожно перемешать их и прогреть около минуты.

Можно ли заморозить домашние ньокки

Да, причём лучше делать это до варки.

Разложите сырые ньокки на доске или подносе, слегка присыпанном мукой, так, чтобы они не соприкасались. Уберите в морозильную камеру до затвердевания, а затем пересыпьте в пакет или контейнер.

Так подушечки не слипнутся в один большой ком.

Перед приготовлением размораживать их не нужно. Опускайте замороженные ньокки сразу в кипящую воду и варите немного дольше, чем свежие.

Домашние ньокки — отличный способ приготовить из обычной картошки что-то необычное. Никаких сложных ингредиентов не требуется: достаточно картофеля, небольшого количества муки и желтка. А если не переборщить с замесом, маленькие итальянские подушечки получатся такими нежными, что к ним захочется возвращаться снова.

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