Фермеры Татарстана выручили 871,5 млн рублей за семь ярмарочных дней

За семь дней работы осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане фермеры продали продукцию на 871,5 млн рублей. В пресс-службе Минсельхозпрода РТ отметили, что поставки социально значимых товаров на площадки заметно выросли.

По данным ведомства, завоз говядины увеличился на 15,8% и достиг 345,2 тонны, свинины — на 16,5%, колбасных изделий — на 19%, муки — на 21,4%, гречки — на 27,4%, сливочного и подсолнечного масел — на 16,8% и 13,8% соответственно. Яиц привезли 994,5 тыс. штук, что на 37,8 тыс. штук больше, чем годом ранее.

Отдельно в министерстве отметили, что 24 октября Татпотребсоюз организовал поставку гречки почти на все основные ярмарочные площадки. Всего за семь дней завезли 22,1 тонны этой крупы.

Осенние ярмарки стартовали 12 сентября и проходят по субботам на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, а также на трех площадках Нижнекамска. В Минсельхозпроде РТ подчеркнули, что такой формат остается одним из самых востребованных для сбыта продукции в республике, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».