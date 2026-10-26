Доля метро и троллейбусов в перевозках казанцев выросла

В Казани подвели итоги работы общественного транспорта за прошедшие месяцы года. Почти треть жителей города регулярно пользуются автобусами, метро, трамваями и троллейбусами. При этом пассажиропоток распределился неравномерно: доля метро и троллейбусов заметно выросла, а вот автобусы и трамваи потеряли часть пассажиров.

Данные на совещании в мэрии озвучил заместитель руководителя исполкома, курирующий транспорт, экономическое развитие и торговлю, Ильдар Шакиров. По его словам, на автобусы пришлось 62 процента всех поездок, однако за год этот вид транспорта недосчитался около 800 тысяч пассажиров.

Метро, напротив, перевезло на 1,9 миллиона человек больше, заняв 19 процентов пассажиропотока. Троллейбусы показали еще более впечатляющий рост — плюс 12 миллионов поездок, что составило 12 процентов от общего числа. Трамваи, на долю которых пришлось 7 процентов, потеряли 300 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что Татарстан делает ставку на беспилотный общественный транспорт. Уже в январе власти республики должны представить утвержденный проект автобуса или трамвая без водителя.