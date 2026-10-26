Тепло до +14 градусов продержится в Татарстане до конца октября

Мощный солнечный антициклон обеспечит Татарстану сухую и теплую погоду на всю финальную неделю октября. Воздушный купол защитит республику от дождливых циклонов, а столбики термометров будут превышать климатическую норму на 6-8 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ. Такие значения больше соответствуют календарному сентябрю, чем глубокой осени.

Сегодня, 26 октября, в полдень воздух в регионе прогрелся до 9-12 градусов тепла. В ближайшие три дня осадков не ожидается: ночью температура будет колебаться от +1 до -7 градусов, а днем составит 9-14 градусов выше нуля.

В последние два дня месяца, 30 и 31 октября, синоптики прогнозируют дневную температуру от +8 до +13 градусов. Таким образом, у татарстанцев будет возможность насладиться по-настоящему комфортной осенней погодой без дождей и ветра.