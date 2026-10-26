Итальянцы не выбрасывают даже холодные макароны: заливают яйцами и жарят толстый пирог, который хрустит по краям

Вчерашние макароны после разогревания часто слипаются и уже не кажутся такими аппетитными, как сразу после варки. Но итальянцы нашли способ превратить их в совершенно другое блюдо: смешивают пасту с яйцами и сыром, выкладывают на сковороду и жарят до румяной корочки. Получается толстый пирог, который можно нарезать треугольниками и есть даже холодным.

Это блюдо называется frittata di pasta — фриттата из макарон. Особенно известен неаполитанский вариант со спагетти. Внутри такой пирог остаётся мягким и сочным, а по краям образуется аппетитная хрустящая корочка. Для приготовления подойдут даже оставшиеся со вчерашнего ужина макароны.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

готовые охлаждённые макароны — 400 г;

яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 80 г;

моцарелла для пиццы — 70 г, по желанию;

сливочное масло — 15 г;

оливковое или растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный базилик — ½ ч. л.;

свежая петрушка — несколько веточек.

Лучше всего подходят спагетти, но можно использовать рожки, перья или другие виды пасты. Главное, чтобы макароны были полностью приготовлены и не содержали слишком много жидкого соуса.

Для рецепта понадобится сковорода диаметром 20–22 см с антипригарным покрытием.

Как приготовить итальянский пирог из макарон

Достаньте охлаждённые макароны из холодильника. Если они сильно слиплись, аккуратно разделите их вилкой. Промывать пасту водой не нужно. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль, чёрный перец и сушёный базилик. Слегка взбейте яйца венчиком до однородности. Пышная пена не требуется. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке и добавьте к яичной смеси. Если используете моцареллу, нарежьте её небольшими кубиками или натрите на крупной тёрке. Переложите макароны в миску с яйцами и сыром. Тщательно перемешайте, чтобы яичная смесь равномерно покрыла пасту. Добавьте моцареллу и мелко нарезанную петрушку. Ещё раз осторожно перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте растительное и сливочное масло, распределите по дну. Выложите макаронную массу в сковороду. Разровняйте лопаткой и слегка прижмите, формируя плотный круглый пирог. Уменьшите нагрев до умеренно слабого. Готовьте под крышкой примерно 8–10 минут, пока нижняя сторона не станет золотистой, а яичная масса по краям не схватится. Снимите крышку и осторожно проведите лопаткой вдоль стенок сковороды, отделяя края пирога. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, придержите её и аккуратно переверните пирог. Затем сдвиньте его обратно на сковороду неподжаренной стороной вниз. Продолжайте готовить ещё 5–7 минут на умеренно слабом огне до румяной корочки и полного приготовления яиц внутри. Переложите готовую фриттату на тарелку, оставьте на 3–5 минут и нарежьте треугольниками, как обычный пирог.

На приготовление уйдёт примерно 25–30 минут.

Почему вчерашние макароны подходят лучше свежих

Охлаждённая паста обычно становится плотнее и лучше держит форму. После варки макароны постепенно остывают, а содержащийся в них крахмал частично меняет структуру.

Благодаря этому вчерашние спагетти удобнее соединять с яйцами и сыром.

Свежесваренные макароны тоже подойдут, но перед приготовлением фриттаты их лучше полностью остудить. Горячая паста может начать преждевременно нагревать яичную смесь, из-за чего она распределится неравномерно.

Особенно удачно получается пирог из спагетти: длинные макароны переплетаются между собой и образуют плотную основу.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте только макароны, которые после приготовления своевременно убрали в холодильник. Если паста простояла всю ночь при комнатной температуре, готовить из неё фриттату небезопасно. Повторная жарка не всегда устраняет токсины, которые могут образоваться при неправильном хранении.

Главная ошибка — слишком много яиц

Может показаться, что чем больше яиц добавить к макаронам, тем лучше пирог будет держать форму. Но в таком случае получится обычный толстый омлет с небольшим количеством пасты.

Для фриттаты важно другое соотношение: макароны должны оставаться главным ингредиентом, а яйца — связывать их между собой.

На 400 г готовой пасты обычно достаточно четырёх яиц.

Если макароны очень крупные и между ними остаётся много свободного пространства, можно добавить ещё одно небольшое яйцо. Но слишком жидкой масса быть не должна.

Как получить хрустящую корочку

Главная особенность фриттаты из пасты — румяные края и слегка поджаренные макароны.

Для этого важно использовать достаточно масла и не переворачивать пирог слишком рано.

Когда макаронная масса попадает на горячую сковороду, нижний слой постепенно подрумянивается. Если постоянно двигать его лопаткой, цельная корочка не успеет сформироваться.

Лучше дать пирогу спокойно готовиться несколько минут, а затем проверить края.

При этом сильный огонь использовать не стоит. Снаружи макароны быстро потемнеют, а яйца внутри останутся недостаточно приготовленными.

Правильная фриттата должна быть золотистой, с плотной поверхностью и мягкой серединой.

Какой сыр лучше добавить

В итальянской кухне для подобных блюд часто используют твёрдые выдержанные сыры, которые придают пасте насыщенный вкус.

Для домашнего варианта подойдут:

пармезан — для выраженного сырного аромата;

пекорино — для более солоноватого вкуса;

грана падано — для мягкой пикантности;

моцарелла — для нежной расплавленной начинки.

Можно сочетать твёрдый сыр и моцареллу. Первый придаст вкус, а второй сделает середину более сочной.

Но добавлять слишком много мягкого сыра не стоит: избыток влаги может помешать образованию хрустящей корочки.

Можно ли использовать макароны с соусом

Да, причём в Италии фриттату нередко готовят из оставшейся пасты, уже заправленной соусом.

Особенно хорошо подходят спагетти с томатами, сыром или небольшим количеством масла.

Если макароны были приготовлены с густым томатным соусом, дополнительное количество яиц можно оставить прежним, а сыр подобрать по вкусу.

Однако паста с большим количеством сливочного или жидкого соуса подходит хуже. Избыточная влага может сделать пирог рыхлым.

В таком случае макароны лучше предварительно немного прогреть на сковороде, чтобы испарилась лишняя жидкость, а затем остудить перед добавлением яиц.

Что ещё можно положить в макаронный пирог

Фриттата удобна тем, что её легко дополнить продуктами, которые остались после ужина.

Хорошо подойдут:

кусочки ветчины;

обжаренные шампиньоны;

мелко нарезанный сладкий перец;

вяленые помидоры;

свежая зелень;

небольшие кусочки заранее приготовленной курицы.

Главное — не перегружать пирог начинкой. Если дополнительных ингредиентов окажется слишком много, макаронная основа будет хуже держать форму.

Овощи с высоким содержанием влаги лучше предварительно обжарить.

Можно ли приготовить фриттату в духовке

Если не хочется переворачивать толстый пирог на сковороде, можно использовать духовку.

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму диаметром 20–22 см небольшим количеством масла. Выложите смесь макарон, яиц и сыра, слегка уплотните лопаткой. Запекайте примерно 25–30 минут до золотистой поверхности и полного приготовления яиц. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

В духовке фриттата получится более равномерной, но характерная поджаренная корочка снизу будет менее выраженной.

Для настоящего хруста лучше подходит сковорода.

Как подавать итальянскую фриттату из макарон

Такой пирог вкусен и горячим, и слегка остывшим.

В тёплом виде сыр остаётся мягким, а края приятно хрустят. После охлаждения фриттата становится плотнее, поэтому её удобно нарезать и брать с собой.

К блюду можно подать салат из свежих помидоров, огурцов и зелени. Хорошо сочетается с ним и простой томатный соус с базиликом.

Готовую фриттату следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике не более 3–4 дней, учитывая, сколько времени уже хранились исходные макароны. Перед повторной подачей пирог нужно тщательно прогреть.

Итальянская фриттата из пасты показывает, что вчерашние макароны вовсе не обязательно просто разогревать. Несколько яиц, немного сыра и горячая сковорода превращают их в сытный пирог с румяными краями и нежной серединой. А если использовать спагетти, блюдо получится ещё и необычным на вид — с красивым переплетением макарон на срезе.

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