Старинные особняки Казани помнят времена, когда в их залах собирались дворянские семьи, обсуждали судьбы города и создавали художественные коллекции. Сегодня за некоторыми из этих фасадов уже трудно узнать прежнюю жизнь. Интерьеры утрачены, комнаты перестроены, а истории их владельцев остались в архивах. Но можно ли спустя столетия вернуть историческому зданию атмосферу эпохи, в которой оно когда-то жило?

В центре Казани решили попробовать. На улице Карла Маркса, бывшей Покровской, формируется целый квартал искусств с дворцовыми интерьерами, залами российских императоров и коллекцией из более чем 8 тысяч предметов европейского искусства. Причём часть помещений будущего дворца ещё недавно занимали медицинские учреждения. Теперь здесь воссоздают обстановку минувших столетий, а картинам и антиквариату готовят цифровую жизнь с помощью современных технологий.

Редакция ProKazan побывала на презентации нового издания «Квартал изящных искусств ASG: инновационная модель сохранения наследия» и узнала, какие открытия сделали исследователи, с какими трудностями столкнулись реставраторы и каким станет один из самых необычных культурных проектов Казани.

От больничных палат до императорских залов: как в Казани возвращают к жизни исторический дворец

Будущий Дворец изящных искусств когда-то состоял из пяти отдельных зданий XVIII века, которые со временем объединили. Позднее здесь размещались больница и диспансер. Многочисленные перепланировки практически уничтожили исторические интерьеры, а к началу реставрации 49% объекта находилось в плохом или аварийном состоянии.

Теперь архитекторы воссоздают дворцовую атмосферу, опираясь на исторические образцы барокко, рококо, классицизма и ампира. Но прежде чем приступить к отделке, необходимо завершить инженерные работы и адаптировать здание к современным требованиям безопасности.

«Мы хотели ткани, нам говорят: это путь эвакуации, убирайте ткани, нужно сделать негорючий материал», — рассказала главный архитектор проекта Альбина Каримова.

При этом многое уже готово: изготовлены образцы потолков и паркета, подготовлена лепнина для двух этажей, частично установлено инженерное оборудование и проведено отопление.

«Сейчас проведена колоссальная работа, которую невозможно видеть глазами», — подчеркнула Альбина Каримова.

Точную дату открытия дворца пока не называют. Однако результаты многолетней работы уже получили высокую оценку. Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова призналась, что с нетерпением ждёт открытия будущих залов.

«В этом проекте суммируются знания искусствоведов, реставраторов, учёных и работников компании. Это огромное дело, за развитием которого я слежу с большим вниманием. Очень ждём, когда Дворец распахнёт свои двери», — отметила Олеся Балтусова.

Картины с историей в несколько веков: что скрывает коллекция из 8 тысяч произведений искусства

Представьте зал, где старинные картины соседствуют с антикварной мебелью, а каждая деталь интерьера переносит в эпоху российских императоров. Именно такую атмосферу планируют воссоздать во Дворце изящных искусств ASG. Основой станет коллекция из более 8 тысяч предметов западноевропейского искусства XV–XIX веков, которую компания собирает уже около 25 лет.

Произведения изучают российские и зарубежные искусствоведы, а отдельные картины уже выставлялись в крупных музеях страны. Например, в 2022 году две работы из собрания ASG представили на выставке «Рубенс и его ученики» в музее «Новый Иерусалим».

Будущие залы посвятят Петру I, Елизавете Петровне, Екатерине II, Александру I и знаменитым коллекционерам: Юсуповым, Шереметевым, Строгановым и Румянцевым. Причём некоторые исторические связи ведут прямо в Казань. Например, род Юсуповых возводит своё происхождение к казанским ханам.

Как отметил директор Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов, проект раскрывает вклад русского и татарского купечества в культурное развитие Казани.

«Научная составляющая здесь исключительно высока, и я убеждён, что созданием Дворца работа не ограничится. Он может стать одним из центров дальнейших исторических исследований», — подчеркнул Радик Салихов.

В каждом зале картины, мебель и предметы декоративного искусства будут объединены в интерьере соответствующей эпохи. Так посетители смогут представить, как жили знаменитые коллекционеры, какие произведения украшали их дома и как менялись художественные вкусы на протяжении столетий.

Картины расскажут о своих владельцах: зачем Казани цифровой квартал искусств

У каждой старинной картины своя биография. За несколько столетий она могла сменить десятки владельцев, побывать в разных странах и пережить реставрации. Но в обычном музее посетитель чаще всего видит лишь имя художника, название и дату создания. В ASG решили раскрыть эти истории с помощью цифрового проекта «Облачный квартал изящных искусств».

«В физическом пространстве, здесь, в доме приёмов, во дворце, мы сохраняем подлинники, а в цифровом, в облачном квартале, мы сохраняем память», — рассказал на презентации директор по информационным технологиям ASG Эдуард Везденецкий.

В цифровой среде планируют объединить архивные документы, сведения о владельцах, результаты исследований и реставрации, а также трёхмерные модели произведений. Искусственный интеллект поможет обрабатывать информацию о тысячах экспонатов и находить исторические связи, которые раньше оставались незамеченными.

Особое значение цифровых технологий для молодого поколения отметила советник председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Зиля Валеева.

«Для нового поколения мультимедийные технологии имеют особое значение, а искусственный интеллект может стать сильным инструментом сохранения человеческих знаний, исторической и визуальной памяти», — подчеркнула она.

Оценить первые возможности проекта гости смогли уже на презентации. После официальной части их пригласили познакомиться с цифровыми экспонатами и самостоятельно опробовать новый формат.

Зачем Казани ещё один музей: как на Карла Маркса создают новый культурный квартал

Когда в ASG начинали работать над будущим Дворцом изящных искусств, о целом культурном квартале ещё не задумывались. Но по мере изучения исторических зданий и художественных коллекций проект становился масштабнее. Так на улице Карла Маркса, бывшей Покровской, появилась концепция Квартала изящных искусств ASG.

Часть пространства уже принимает гостей. В 2017 году здесь открылся Дом приёмов ASG, а в 2023 году появился Музей частных коллекций. Будущий дворец должен объединить эти площадки в культурный маршрут, где можно будет познакомиться с историей Казани, архитектурой и произведениями европейского искусства.

Директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Дамир Натфуллин отметил, что новый дворец дополнит существующие художественные коллекции Казани и поможет привлечь туристов, которые путешествуют специально ради искусства.

Эту мысль поддержала заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина. По её словам, новый дворец особенно заинтересует гостей, которые приезжают в Казань повторно и ищут необычные культурные маршруты.

«В Татарстане есть всё, нет только моря. Но вот сейчас я слушаю презентацию и понимаю, что у нас ещё нет дворца. И, дай Бог, совсем скоро такой дворец появится. Он станет ценностью не только для туристов, но и для местных жителей», — отметила Анастасия Софьина.

Впрочем, для самих горожан значение квартала может оказаться ещё интереснее. Исторические здания получат новую жизнь, а знакомая улица постепенно станет местом для выставок, экскурсий и знакомства с искусством. Именно эту идею участники встречи называли одной из главных: архитектурное наследие должно оставаться частью повседневной жизни города.

Увидеть, каким станет квартал после завершения работ, уже сегодня можно в новом альбоме «Квартал изящных искусств ASG: инновационная модель сохранения наследия». Издание, представленное к 35-летию компании, собрало архивные материалы, фотографии реставрации и проекты будущих интерьеров. Его электронная версия доступна бесплатно на сайте ASG.

Пока будущий Дворец изящных искусств готовится к открытию, познакомиться с культурным наследием Казани можно уже сегодня. Дом приёмов ASG на улице Карла Маркса приглашает гостей в исторические интерьеры, где проходят камерные встречи, культурные вечера и частные мероприятия. Здесь можно провести собственное событие в окружении старинной архитектуры и произведений искусства.

Узнать подробнее о возможностях Дома приёмов ASG и организации мероприятий можно по следующим контактам: Телефон: +7 (843) 207-02-08

Почта: event@asg-invest.ru

Адрес: Казань, ул. Карла Маркса, 16–18

Официальный сайт

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