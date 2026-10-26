В КФУ стартовала всероссийская конференция о сохранении наследия

В Казанском федеральном университете 26 и 27 октября проходит Всероссийская молодежная конференция «Сохраняя наследие: язык, история, культура». Участие в ней принимают около 60 исследователей из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Чебоксар, Томска, Сыктывкара и Саранска.

На открытии проректор КФУ Ильнур Хайруллин отметил, что наследие — это не то, что хранят, а то, что уважают. По его словам, в стремительно меняющемся мире роль молодежи в сохранении и развитии наследия особенно значима на практике, а университет способен превратить живой интерес человека в дело жизни. Проректор пожелал участникам задавать неудобные вопросы, спорить и искать неожиданные связи, чтобы наследие оставалось живым.

Инициатором и основным организатором конференции выступает региональное отделение Российского военно-исторического общества совместно с КФУ. Исполнительный директор реготделения РВИО РТ Тимур Камалетдинов пояснил, что деятельность организации направлена на сохранение истории России, в том числе военной, а также на популяризацию истории среди молодежи. Участники — в основном молодые ученые, их выступления посвящены сохранению истории через язык, историю и культуру.

Директор Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радик Салихов подчеркнул, что цели конференции вписываются в концепцию Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести. Он отметил большой интерес молодого поколения к истории как способу понять свое Отечество и его место в мире. Начальник отдела научно-технической политики Министерства образования и науки РТ Джалиль Мотыгуллин добавил, что молодые специалисты приходят как люди новой формации — с другим воспитанием, образованием и компетенциями.

Соорганизаторами мероприятия выступают Институт археологии РАН, Институт языкознания РАН и Институт этнологии и антропологии РАН. Старший научный сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова назвала конференцию приглашением в науку, где молодые специалисты смогут увидеть перспективы и работать на благо страны. Слушателями форума стали студенты и молодые ученые КФУ.