Куриное филе больше не режу ножом: натираю на тёрке, добавляю пару продуктов и жарю оладьи нежнее обычных котлет

Куриная грудка часто получается суховатой, особенно если просто обжарить её на сковороде. Но есть способ приготовить из неё нежные оладьи без мясорубки и долгого измельчения ножом. Филе достаточно слегка подморозить, натереть на крупной тёрке и смешать с несколькими простыми ингредиентами.

Получается совсем не то же самое, что обычные котлеты. Куриные оладьи остаются мягкими внутри, покрываются румяной корочкой и готовятся за считаные минуты. А благодаря сметане и сыру мясо приобретает особенно нежную текстуру.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

куриное филе — 500 г;

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

свежая зелень — по желанию.

Вместо сметаны можно использовать густой натуральный йогурт. А пшеничную муку при желании заменить кукурузным крахмалом — он тоже поможет оладьям сохранить форму.

Как приготовить куриные оладьи на тёрке

Промойте куриное филе и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Удалите плёнки и крупные сухожилия. Положите мясо в морозильную камеру примерно на 30–40 минут. Филе должно стать плотным, но не промёрзнуть полностью. Так его будет значительно легче натирать. Натрите охлаждённое филе на крупной тёрке. Работайте осторожно, чтобы не поранить пальцы. Если мясо стало слишком мягким, ненадолго верните его в морозильную камеру. Переложите измельчённую курицу в глубокую миску. Добавьте яйца и сметану. Натрите сыр на крупной тёрке и отправьте к мясу. Добавьте измельчённый чеснок, соль и чёрный перец. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой, но достаточно мягкой, чтобы её можно было выкладывать ложкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте куриную массу небольшими порциями, слегка разравнивая каждую. Не делайте оладьи слишком толстыми. Обжаривайте примерно 3–4 минуты с первой стороны до золотистой корочки. Переверните оладьи, уменьшите нагрев и готовьте ещё 4–5 минут. При необходимости ненадолго накройте сковороду крышкой, чтобы мясо полностью приготовилось внутри. Переложите готовые оладьи на тарелку и подавайте горячими с овощами или любимым гарниром.

На приготовление уйдёт около 25 минут активной работы, не считая предварительного охлаждения мяса.

Почему куриные оладьи получаются нежнее обычных котлет

Главная особенность рецепта — способ измельчения мяса. В отличие от фарша, пропущенного через мясорубку, натёртое филе сохраняет небольшие волокнистые кусочки.

Они соединяются с яйцами, сметаной и сыром, образуя мягкую массу. Во время жарки сыр плавится, а сметана помогает сделать текстуру менее плотной.

В результате оладьи получаются нежными, но при этом сохраняют выраженный вкус куриного мяса.

Важно и то, что для приготовления не требуется много муки. Она нужна лишь для связывания ингредиентов, а не для формирования плотного теста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стоит натирать полностью замороженную куриную грудку. Это неудобно и небезопасно: твёрдое мясо может соскользнуть с тёрки. Достаточно слегка подморозить филе, чтобы оно стало упругим и легко измельчалось.

Главная ошибка — слишком много муки

Иногда куриная масса кажется жидковатой, поэтому возникает желание добавить побольше муки. Но именно это может испортить нежную текстуру оладий.

Если муки слишком много, готовое блюдо начинает напоминать плотные мучные лепёшки с небольшим количеством мяса.

Лучше сначала добавить две столовые ложки и оценить консистенцию. Масса должна удерживаться на ложке и не растекаться по сковороде слишком сильно.

Если смесь всё же получается жидкой, можно добавить ещё половину столовой ложки муки или немного тёртого сыра.

Как сделать оладьи сочными и не пересушить

Куриное филе содержит мало жира, поэтому при длительной жарке быстро теряет влагу.

Чтобы оладьи остались мягкими, не делайте их слишком большими. Небольшие порции быстрее прогреваются и не требуют долгого приготовления.

Жарить лучше на среднем огне. При слишком высокой температуре корочка быстро потемнеет, а середина может остаться сырой.

Проверить готовность удобнее всего кухонным термометром. Температура в центре оладий должна достигнуть 74 °C.

Если термометра нет, разрежьте самый толстый оладушек и убедитесь, что внутри нет сырого мяса. При этом не стоит ориентироваться только на цвет корочки.

Что ещё можно добавить в куриные оладьи

Рецепт легко менять в зависимости от продуктов в холодильнике.

Для более свежего вкуса подойдёт мелко нарезанный укроп или зелёный лук. Они хорошо сочетаются с курицей и сыром.

Если хочется добавить овощи, можно использовать немного натёртого кабачка. Но сначала его нужно слегка посолить и тщательно отжать лишнюю жидкость.

Любителям пряных блюд понравится вариант с копчёной паприкой. Достаточно половины чайной ложки, чтобы оладьи приобрели приятный аромат.

А для более насыщенного сырного вкуса можно смешать два сорта сыра, например обычный твёрдый и немного пармезана.

С чем подавать куриные оладьи

Такие оладьи подходят не только для ужина, но и для обеда. Их удобно подавать с картофельным пюре, рисом или гречкой.

Если хочется более лёгкого сочетания, приготовьте салат из свежих огурцов, помидоров и зелени.

Отдельно можно сделать простой соус: смешать густой натуральный йогурт с чесноком, укропом и щепоткой соли.

Куриные оладьи вкусны и после остывания, поэтому их удобно брать с собой в контейнере. Готовое блюдо следует хранить в холодильнике и употребить в течение 3–4 дней.

Натёртое куриное филе — простой способ разнообразить привычное меню. Вместо обычных котлет получаются румяные мясные оладьи с нежной серединой, а для приготовления нужны только доступные продукты, тёрка и сковорода.

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