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В Казани откроются бутик-отель «Казанская усадьба» и ресторан в историческом здании XIX века

Служба новостей Автор статьи
В Казани отреставрируют историческую усадьбу XI...

В 2028 году в Казани запустится бутик-отель «Казанская усадьба» на 25 номеров и ресторан на 55 посадочных мест. Они разместятся в историческом комплексе первой половины XIX века примерно в 100 метрах от Кремлевской набережной.

Проектом занимается команда Fine Group, которая развивает ресторанные проекты в Казани. Кредит на реализацию проекта предоставляет ДОМ.РФ Банк в рамках программы льготного кредитования работ по сохранению объектов культурного наследия. Банк уже предоставил первый транш.

«Реставрация объектов культурного наследия — это не только сохранение исторических зданий, но и возможность дать им новую жизнь и сделать востребованными в современной городской среде. Льготное финансирование позволяет реализовывать такие проекты, объединяя задачи по сохранению архитектурного облика городов и созданию новой инфраструктуры. В Казани восстановление усадьбы позволит вернуть в городскую среду исторический объект, который долгое время не использовался», — отметил заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка Антон Медведев.

Усадьба была построена в первой половине XIX века и первоначально принадлежала купцу Матвею Русских. На ее территории работал кожевенный завод. В 1882 году комплекс приобрёл профессор Дмитрий Образцов, известный как нумизмат и коллекционер картин и книг. Его библиотека насчитывала около 4 тысяч томов.

В разные периоды здания использовались для промышленных и жилых нужд. В конце 1990-х годов дом расселили, после чего усадьба пришла в запустение. Сейчас комплекс готовят к новой жизни с сохранением исторических построек. Проект предусматривает реставрацию главного здания, служб и флигеля, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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