Вчерашнее картофельное пюре больше не разогреваю: добавляю сыр и жарю золотистые палочки с нежной начинкой

Вчерашнее картофельное пюре после разогревания редко бывает таким же вкусным, как сразу после приготовления. Оно становится плотнее, иногда подсыхает, а привычный гарнир уже не вызывает особого аппетита. Но именно такая консистенция отлично подходит для другого блюда — румяных картофельных палочек с расплавленным сыром внутри.

Снаружи они покрываются золотистой хрустящей корочкой, а внутри остаются мягкими и нежными. Получается что-то среднее между картофельными крокетами и сырными палочками. Для приготовления понадобится немного пюре, сыр, яйцо и несколько ложек муки.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

готовое картофельное пюре — 500 г;

твёрдый или полутвёрдый сыр — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

панировочные сухари — 100 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки;

свежая зелень — по желанию.

Лучше всего подходит густое пюре, которое простояло ночь в холодильнике. Оно хорошо держит форму, поэтому из него удобно лепить палочки.

Если в картофель уже добавляли сливочное масло и молоко, это не помешает приготовлению. Главное, чтобы пюре не было слишком жидким.

Как приготовить картофельные палочки с сыром

Достаньте охлаждённое картофельное пюре из холодильника и переложите в глубокую миску. Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Добавьте яйцо, чёрный перец и сушёный чеснок. Если пюре уже достаточно солёное, дополнительная соль не понадобится. Всыпьте сначала три столовые ложки муки и тщательно перемешайте. Масса должна стать пластичной и держать форму. Если картофельное тесто сильно липнет к рукам, добавьте ещё немного муки. Не стоит всыпать слишком много, иначе готовые палочки получатся плотными. Нарежьте сыр брусочками длиной около 5–6 см и толщиной примерно 1 см. Лучше использовать сыр, который хорошо плавится. Смочите руки водой или слегка смажьте растительным маслом. Возьмите небольшую порцию картофельной массы и сформируйте плоскую лепёшку. Положите в центр сырный брусочек, соедините края и аккуратно сформируйте продолговатую палочку. Сыр должен быть полностью закрыт картофельной массой. Повторите с оставшимися ингредиентами. Старайтесь делать палочки одинакового размера, чтобы они равномерно прожарились. Насыпьте панировочные сухари в широкую тарелку. Обваляйте каждую палочку со всех сторон, слегка прижимая панировку. Уберите заготовки в холодильник на 15–20 минут. За это время они станут плотнее и будут лучше сохранять форму при жарке. Разогрейте в сковороде растительное масло слоем примерно 0,5–1 см. Выложите палочки небольшими партиями. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны, аккуратно переворачивая, пока поверхность не станет равномерно золотистой. Переложите готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся мягким и тягучим.

На приготовление уйдёт около 40–45 минут с учётом охлаждения заготовок.

Почему вчерашнее пюре подходит лучше свежего

Главное преимущество охлаждённого картофельного пюре — более плотная структура.

После приготовления картофель постепенно остывает, а содержащийся в нём крахмал меняет свою структуру. Благодаря этому пюре становится гуще и лучше держит форму.

Свежая горячая картофельная масса обычно слишком мягкая для лепки. Чтобы сформировать из неё палочки, приходится добавлять больше муки, а это может сделать готовое блюдо тяжёлым.

Охлаждённое пюре позволяет обойтись небольшим количеством дополнительных ингредиентов. В результате картофельная оболочка остаётся нежной, а сыр внутри успевает расплавиться.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте только пюре, которое после приготовления своевременно убрали в холодильник. Если картофель простоял всю ночь при комнатной температуре, готовить из него палочки не стоит. Повторная жарка не гарантирует безопасности неправильно хранившегося блюда.

Главная ошибка — слишком много муки

Когда картофельная масса липнет к рукам, возникает желание добавить побольше муки. Но именно из-за этого палочки нередко получаются жёсткими.

Мука нужна только для того, чтобы пюре держало форму.

Правильное картофельное тесто должно быть мягким, немного липким, но достаточно плотным для лепки.

Если масса слишком влажная, можно добавить немного картофельного крахмала или панировочных сухарей. Они помогут впитать лишнюю влагу.

Также стоит учитывать, что после охлаждения заготовки станут плотнее. Поэтому не нужно добиваться чрезмерной густоты теста ещё на этапе замешивания.

Какой сыр лучше использовать

Для начинки подходят сорта, которые хорошо плавятся и не имеют слишком резкого вкуса.

Особенно удачные варианты:

моцарелла для пиццы — даёт мягкую, тягучую начинку;

гауда — хорошо плавится и обладает сливочным вкусом;

российский сыр — доступный вариант для домашнего приготовления;

чеддер — делает начинку более насыщенной.

Слишком влажную рассольную моцареллу лучше предварительно обсушить. Лишняя жидкость может размягчить картофельную оболочку.

Важно также не класть слишком много сыра. Если начинка занимает почти весь объём палочки, картофельный слой получается тонким и может лопнуть при жарке.

Как добиться хрустящей корочки

Самый простой способ — использовать панировочные сухари.

Они создают на поверхности тонкий слой, который быстро подрумянивается в горячем масле.

Для особенно выраженного хруста можно использовать сухари панко. Они крупнее обычных и дают более воздушную панировку.

Перед жаркой важно хорошо разогреть масло. Если положить палочки в недостаточно горячую сковороду, панировка начнёт впитывать жир.

Но и слишком сильный огонь не подходит. В таком случае поверхность быстро потемнеет, а сыр внутри может не успеть расплавиться.

Лучше жарить небольшими партиями на среднем огне и аккуратно переворачивать заготовки.

Можно ли приготовить картофельные палочки в духовке

Да, если не хочется жарить их в большом количестве масла, можно воспользоваться духовкой.

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его маслом. Выложите подготовленные картофельные палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте поверхность тонким слоем растительного масла. Запекайте примерно 20–25 минут до золотистой корочки, осторожно перевернув в середине приготовления.

В духовке палочки получатся менее жирными, хотя корочка будет немного отличаться от жареной.

Также можно приготовить их в аэрогриле при температуре 190 °C примерно за 12–15 минут. Точное время зависит от размера заготовок и мощности прибора.

С чем подавать картофельные палочки

Картофель и сыр хорошо сочетаются с соусами, которые добавляют лёгкую кислинку или остроту.

Для быстрого чесночного соуса смешайте три столовые ложки густого натурального йогурта, небольшой измельчённый зубчик чеснока, щепотку соли и немного укропа.

Также подойдут томатный соус, сметана с зеленью или домашний соус на основе горчицы.

Подавать палочки лучше сразу после приготовления. Пока они горячие, сыр остаётся расплавленным, а панировка приятно хрустит.

После остывания начинка уплотняется, но блюдо можно снова разогреть в духовке или аэрогриле.

Можно ли приготовить палочки заранее

Картофельные заготовки удобно сформировать заранее и оставить в холодильнике до жарки.

Разложите их на тарелке или доске, накройте пищевой плёнкой и храните в холодильнике не более суток, учитывая срок хранения самого пюре.

Готовые палочки лучше съесть сразу, но при необходимости их можно убрать в закрытый контейнер и хранить в холодильнике до 2 дней.

Для повторного разогревания лучше использовать духовку. Микроволновая печь размягчает панировку, поэтому хрустящая корочка практически исчезает.

Картофельные палочки с сыром — удобный способ превратить оставшееся пюре в совершенно новое блюдо. Несколько доступных ингредиентов, немного времени на лепку и горячая сковорода — и вместо привычного гарнира получаются румяные крокеты с нежной картофельной оболочкой и расплавленной сырной начинкой.

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