Курьерам в Казани ограничат скорость и запретят заезд в 15 зон

В Казани утвердили единые правила для служб доставки, которые затронут экипировку, транспорт и поведение курьеров. Теперь передвигаться по городу им разрешат не быстрее 25 км/ч, а в специальных медленных зонах скорость снизят до 10–15 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Курьеров обяжут носить светоотражающие элементы в темное время суток, а на сумках размещать уникальный номер сразу в четырех местах. Чтобы следить за соблюдением скоростного режима, на транспорт установят IoT-модули. Кроме того, определены 15 зон, куда заезд будет полностью запрещен: Кремль, парки Горького, «Урам», «Елмай», «Калейдоскоп», «Континент», «Кырлай», сад Рыбака, парковки у Чаши и под Миллениумом, а также пешеходные улицы Баумана, Петербургская и Каюма Насыри.

Парковаться курьерам запретят на газонах, тротуарах, остановках и ближе 10 метров от пешеходных переходов. Соглашения о соблюдении новых правил уже подписали «Купер», «Самокат», «ВкусВилл» и «Яндекс», а с «Магнитом» и Х5 документы находятся на стадии подписания. Контролировать курьеров сервисы будут самостоятельно.

Для компаний предусмотрен переходный период, за который они должны привести сумки в соответствие, проинструктировать сотрудников и организовать внутренние проверки. Также в Казани запустили чат-бот для жалоб на курьеров: горожане могут сообщить о нарушении, указав адрес и приложив фото или видео.