Итальянцы превращают картошку и яйца в настоящий пирог без теста: одна сковорода — и завтрак для всей семьи готов

Картошка, яйца и немного сыра — продукты настолько привычные, что удивить ими кого-то непросто. Но итальянцы нашли способ превратить этот набор в аппетитный пирог с золотистой корочкой и нежной серединой. Причём духовка и тесто для него совершенно не нужны.

Блюдо называется картофельная фриттата — frittata di patate. Это разновидность итальянского омлета, который готовят с различными начинками. Картофель делает его сытным, сыр добавляет сливочный вкус, а яйца соединяют всё в плотный, но мягкий пирог, который удобно разрезать на порции.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

картофель — 500 г;

яйца — 5 шт.;

твёрдый сыр — 70 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

молоко — 2 ст. л.;

оливковое или растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

петрушка — несколько веточек.

Для приготовления понадобится сковорода диаметром 22–24 см с крышкой. Желательно использовать посуду с антипригарным покрытием, чтобы готовую фриттату было легче перевернуть.

Как приготовить итальянскую фриттату с картофелем

Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками толщиной около 3 мм. Чем равномернее кусочки, тем быстрее они приготовятся. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной тёрке, петрушку мелко порубите. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофель и обжаривайте около 5 минут, периодически переворачивая. Добавьте лук, уменьшите нагрев и накройте сковороду крышкой. Готовьте ещё 8–10 минут, пока картофель не станет мягким. При необходимости добавьте 1–2 столовые ложки воды, чтобы ломтики не подгорели. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте молоко, соль и чёрный перец. Перемешайте венчиком до однородности. Всыпьте тёртый сыр и измельчённую петрушку. Ещё раз перемешайте. Равномерно распределите готовый картофель по сковороде и залейте яичной смесью. Слегка встряхните сковороду, чтобы яйца заполнили промежутки между ломтиками. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 8–10 минут. Края должны схватиться, а верх — заметно загустеть. Когда фриттата будет достаточно плотной, накройте сковороду большой плоской тарелкой и осторожно переверните на неё. Сдвиньте пирог обратно на сковороду неподжаренной стороной вниз и готовьте ещё 3–5 минут, пока яйца полностью не схватятся. Переложите фриттату на блюдо, дайте постоять несколько минут и нарежьте треугольными кусочками.

Весь процесс займёт около 35–40 минут. При этом большая часть времени уходит на приготовление картофеля, а сам яичный пирог не требует постоянного внимания.

Почему фриттата получается похожей на пирог

Обычный омлет чаще всего представляет собой тонкий слой яиц. Во фриттате начинка занимает значительную часть объёма, поэтому готовое блюдо получается высоким и плотным.

Картофель сохраняет форму, а яичная смесь заполняет пространство между ломтиками. Во время нагревания яйца схватываются и соединяют ингредиенты.

Сыр постепенно плавится, добавляя мягкости и насыщенности. Благодаря этому фриттату можно разрезать на аккуратные порции, словно настоящий пирог.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед добавлением яиц обязательно проверьте картофель вилкой. Он должен быть полностью мягким. Если залить полусырой картофель яичной смесью, яйца успеют приготовиться раньше, чем начинка, и внутри останутся жёсткие ломтики.

Главная ошибка — слишком сильный огонь

Кажется, что на сильном огне фриттата приготовится быстрее. На практике нижняя сторона может подгореть, пока верх ещё остаётся жидким.

Поэтому после добавления яиц нагрев необходимо уменьшить. Под крышкой фриттата готовится равномернее, а пар помогает прогреть верхнюю часть.

Не стоит также постоянно перемешивать содержимое сковороды. В отличие от яичницы-болтуньи, фриттата должна сохранить форму единого пирога.

Если переворачивать её неудобно, можно оставить под крышкой на слабом огне до полной готовности. Однако корочка сверху в этом случае будет менее выраженной.

Какие добавки сделают фриттату вкуснее

Картофельная фриттата хороша тем, что её легко менять под содержимое холодильника.

К картофелю можно добавить обжаренные шампиньоны, сладкий перец или немного шпината. Главное — предварительно выпарить лишнюю влагу из овощей.

Для более сытного варианта подойдут кусочки приготовленной курицы или ветчины. А если хочется выраженного итальянского вкуса, используйте пармезан и добавьте немного сушёного орегано.

Но не стоит перегружать блюдо начинками. Если дополнительных ингредиентов окажется слишком много, яичной смеси может не хватить, чтобы соединить их в единый пирог.

Можно ли использовать вчерашнюю картошку

Да, и это один из самых удобных вариантов приготовления.

Если в холодильнике остался отварной картофель, нарежьте его ломтиками и слегка обжарьте с луком до золотистого цвета. Затем залейте яйцами с сыром и готовьте по рецепту.

В этом случае не придётся долго размягчать картофель, поэтому завтрак получится заметно быстрее.

Подойдёт даже картофель, приготовленный в мундире. Главное, чтобы он правильно хранился в холодильнике и не имел признаков порчи.

С чем подавать итальянский картофельный пирог

Фриттату можно есть горячей, тёплой и даже охлаждённой. В Италии её нередко подают не только на завтрак, но и в качестве лёгкого обеда или закуски.

К картофельному пирогу хорошо подходит салат из свежих помидоров с оливковым маслом. Можно добавить рукколу, огурцы или немного зелени.

Если хочется более насыщенного вкуса, подайте фриттату с томатным соусом или ложкой густого натурального йогурта.

Оставшиеся порции можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 3–4 дней, а перед подачей разогреть на сковороде.

Итальянская фриттата — пример того, как из обычных продуктов получается полноценное семейное блюдо. Не нужно замешивать тесто, включать духовку или готовить несколько отдельных порций. Достаточно одной сковороды, картофеля и яиц, чтобы на столе появился румяный пирог с нежной серединой.

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