Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Привычную яичницу можно изменить до неузнаваемости, если начать приготовление не с яиц, а с овощей. В Турции сначала обжаривают сладкий перец и сочные помидоры, дожидаются, пока они превратятся в густой ароматный соус, и только потом добавляют яйца. Получается настолько сочное блюдо, что его часто едят прямо из сковороды, собирая хлебом остатки соуса.

Такой завтрак называется менемен. Это одно из известных блюд турецкой домашней кухни, для которого не нужны дорогие продукты или сложная техника. Главное — правильно приготовить овощную основу и не передержать яйца на огне.

Какие продукты понадобятся

На 2 порции:

яйца — 4 шт.;

спелые помидоры — 3 крупных, около 400 г;

сладкий зелёный перец — 2 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка, по желанию;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — ¼ ч. л.;

хлопья острого красного перца — по желанию;

свежая петрушка — несколько веточек.

Для подачи понадобится свежий хлеб, желательно с хрустящей корочкой. Он отлично подходит для густого томатного соуса.

В Турции для менемена часто используют длинный зелёный перец, который отличается от привычного болгарского более тонкими стенками. Но обычный сладкий перец тоже подойдёт.

Как приготовить турецкий менемен

Помойте помидоры и перец. У перца удалите плодоножки и семена, затем нарежьте его небольшими кусочками или тонкими полосками. Помидоры натрите на крупной тёрке, придерживая за кожицу, либо мелко нарежьте ножом. Если кожица плотная, предварительно снимите её. Если используете лук, очистите его и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте широкую сковороду на среднем огне. Добавьте оливковое и сливочное масло. Выложите лук и обжаривайте около 2–3 минут до мягкости, не допуская сильного подрумянивания. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 4–5 минут, периодически помешивая. Перец должен размягчиться, но не превратиться в кашу. Переложите в сковороду измельчённые помидоры. Добавьте немного соли, чёрный перец и при желании острые хлопья. Тушите овощи на среднем огне примерно 7–10 минут. Лишняя жидкость должна частично испариться, а помидоры — превратиться в густой соус. Уменьшите нагрев. Разбейте яйца прямо в сковороду поверх овощей. Осторожно перемешайте яйца с томатной массой лопаткой, оставляя небольшие участки желтка и белка. Не нужно добиваться полностью однородной смеси. Готовьте ещё несколько минут на слабом огне, пока яйца полностью не схватятся, но блюдо останется мягким и сочным. Снимите сковороду с плиты, посыпьте менемен свежей петрушкой и сразу подавайте к столу.

Общее время приготовления — около 20–25 минут.

Почему помидоры и перец готовят раньше яиц

Главный секрет менемена заключается в последовательности приготовления.

Помидоры содержат много жидкости. Если добавить их к уже готовой яичнице, овощи начнут выделять сок, и блюдо получится водянистым.

В турецком рецепте сначала создают густую овощную основу. Перец становится мягким, помидоры теряют часть влаги, а масло соединяется с их соком и ароматами.

Только после этого добавляют яйца. Они постепенно схватываются в горячем соусе, сохраняя нежную текстуру.

В результате получается не обычная яичница с овощами, а самостоятельное блюдо, в котором яйца и томаты дополняют друг друга.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте для менемена максимально спелые и мясистые помидоры. Зимой, когда свежие овощи часто оказываются водянистыми и недостаточно ароматными, можно использовать качественные консервированные томаты в собственном соку без лишних добавок.

Главная ошибка — слишком долго жарить яйца

Менемен должен оставаться мягким и сочным. Если держать его на сильном огне до полного испарения жидкости, яйца станут плотными, а овощная основа начнёт прилипать ко дну.

Поэтому после добавления яиц нагрев лучше уменьшить.

Не стоит постоянно перемешивать содержимое сковороды. Достаточно нескольких аккуратных движений лопаткой, чтобы яйца распределились между овощами.

При этом важно довести яйца до готовности: белки и желтки должны полностью схватиться. Особенно это касается блюд для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Снимать сковороду с плиты лучше сразу после приготовления, поскольку остаточное тепло продолжает воздействовать на яйца.

Нужно ли добавлять лук в менемен

В Турции этот вопрос вызывает немало споров. Одни считают, что настоящий менемен должен состоять только из помидоров, перца и яиц. Другие уверены, что немного лука делает блюдо ароматнее и насыщеннее.

На практике встречаются оба варианта.

Если хочется получить более лёгкий вкус с выраженной томатной кислинкой, лук можно исключить.

Если предпочитаете сладковатую овощную основу, добавьте небольшую луковицу и обжарьте её до мягкости перед перцем.

Главное — не использовать слишком много лука, чтобы он не перебивал вкус остальных ингредиентов.

Какие специи подходят к турецкой яичнице

Для классического домашнего менемена достаточно соли и небольшого количества чёрного перца.

Однако блюдо легко сделать более выразительным с помощью дополнительных приправ.

Особенно хорошо подходят:

хлопья красного перца — для умеренной остроты;

сладкая паприка — для насыщенного аромата;

свежая петрушка — для лёгкой травяной нотки;

немного тимьяна — для более пряного вкуса.

Специи лучше добавлять постепенно. Важно сохранить естественный вкус помидоров и сладкого перца, а не полностью заглушить его приправами.

Можно ли добавить сыр

Да, хотя это уже будет вариация привычного рецепта.

Особенно хорошо с менеменом сочетаются мягкие рассольные сыры. Например, можно добавить немного брынзы или феты.

Для двух порций достаточно 40–50 г сыра. Его следует раскрошить и распределить по поверхности за минуту до окончания приготовления.

Сыр придаст блюду солоноватый вкус и сделает его более сытным.

Если используете солёную брынзу, количество соли в овощной основе лучше уменьшить.

С чем подают менемен в Турции

Главное дополнение к менемену — свежий хлеб. Его отламывают небольшими кусочками и макают в сочную смесь помидоров, перца и яиц.

Поэтому блюдо нередко подают прямо в той сковороде, в которой оно готовилось. Так менемен дольше остаётся горячим, а густой соус удобно собирать хлебом.

К завтраку также можно добавить свежие огурцы, оливки, сыр и крепкий чай.

Менемен лучше есть сразу после приготовления. При повторном разогревании яйца могут стать плотнее, а овощи — выделить дополнительную жидкость.

Как сделать менемен особенно вкусным

Не стоит торопиться с приготовлением томатной основы. Именно на этом этапе формируется основной вкус блюда.

Если помидоры слишком кислые, можно добавить маленькую щепотку сахара. Но со спелыми сладкими томатами такая добавка обычно не требуется.

Также важно использовать достаточно широкую сковороду. В глубокой узкой посуде овощи будут дольше отдавать влагу, а яйца могут приготовиться неравномерно.

И ещё один нюанс: менемен не должен быть сухим. Готовая масса остаётся сочной, с небольшим количеством густого томатного соуса между кусочками яиц.

Турецкий менемен показывает, как привычный завтрак можно сделать интереснее без сложных ингредиентов. Достаточно сначала обжарить перец и помидоры, а затем добавить яйца. Получается ароматное, сытное блюдо, которое особенно приятно есть горячим, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба.

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