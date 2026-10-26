Вокруг павильона ВДНХ в Казани установили новые охранные зоны с разрешением на жилье

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении охранных зон вокруг главного павильона ВДНХ в Казани. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вводит новые требования к застройке территории бывшей «Казанской ярмарки» на Оренбургском тракте, 8.

Вместо единой зоны регулирования с ограничением высоты в 17 метров теперь действуют три подзоны. В зависимости от удаленности от памятника разрешенная высота зданий составит 12, 16 и 20 метров. Общая площадь охранной зоны — около 11,6 тысячи квадратных метров, а три зоны регулирования застройки займут 3,1, 2,8 и 2,5 тысячи квадратных метров соответственно.

Новые правила также касаются внешнего вида зданий: запрещено менять рельеф участка, использовать отдельные материалы и цвета фасадов, устанавливать кондиционеры на стены без проектного решения. Под запрет попали крыши с уклоном более 30 градусов, рекламные конструкции и некоторые виды построек. Исключения возможны только для работ по сохранению памятника или обеспечения повседневных нужд жителей.

Контроль за соблюдением требований возложен на комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. Ведомство внесет границы охранных зон в единый государственный реестр недвижимости и опубликует сведения в информационных системах градостроительного планирования.

Проект новых зон охраны подготовили по заказу ООО «РегионФинанс», которое в 2024 году приобрело контрольный пакет акций «Казанской ярмарки» с торгов за 1,2 миллиарда рублей. Разработка связана с планами развития жилищного строительства на участках бывшей ярмарочной площадки, о чем говорилось на совещании у раиса Татарстана Рустама Минниханова.