Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Пачка замороженных пельменей может превратиться в ужин, который совсем не напоминает привычное блюдо из кастрюли. Достаточно выложить их в форму, добавить нежную заливку, посыпать сыром и отправить в духовку. Через некоторое время на столе появится румяная запеканка с сочной мясной начинкой и аппетитной корочкой.

Главное преимущество рецепта — пельмени не нужно предварительно отваривать. Они готовятся прямо в соусе, впитывают его вкус и остаются мягкими. А расплавленный сыр превращает обычный полуфабрикат в полноценное горячее блюдо для всей семьи.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

замороженные пельмени — 600 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сметана — 200 г;

вода — 250 мл;

твёрдый сыр — 150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

свежая зелень — для подачи.

Для запекания лучше использовать форму с высокими бортиками. Пельмени должны помещаться в ней достаточно плотно, чтобы заливка равномерно распределялась между ними.

Как приготовить запеканку из пельменей

Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для запекания и смажьте её сливочным маслом. Очистите лук, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. В глубокой миске смешайте сметану с водой. Добавьте чёрный перец, сушёный чеснок и немного соли. Учитывайте, что пельмени и сыр уже могут быть солёными. Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно треть отложите для верхней корочки. Выложите на дно формы половину замороженных пельменей. Размораживать их заранее не нужно. Распределите сверху половину обжаренного лука и немного тёртого сыра. Выложите оставшиеся пельмени вторым слоем, добавьте лук и равномерно залейте сметанной смесью. Проверьте, чтобы заливка доходила хотя бы до большей части верхнего слоя пельменей. Если форма широкая и жидкости недостаточно, добавьте немного воды. Плотно накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку на 35–40 минут. Снимите фольгу, проверьте готовность пельменей и посыпьте поверхность оставшимся сыром. Верните форму в духовку ещё на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и появилась золотистая корочка. Достаньте запеканку, оставьте на 5 минут и посыпьте свежей зеленью перед подачей.

Общее время приготовления составит примерно 55–65 минут. Точная продолжительность зависит от размера пельменей и глубины формы.

Почему пельмени не нужно предварительно варить

В обычном рецепте пельмени готовятся в кипящей воде, после чего их подают с маслом или сметаной. Но при запекании роль жидкости выполняет соус.

Под фольгой внутри формы образуется влажная среда. Тесто постепенно размягчается, а мясная начинка прогревается и готовится.

При этом часть жидкости впитывается в пельмени, поэтому соус становится гуще и насыщеннее.

Однако есть важное условие: заливки должно быть достаточно. Если просто положить замороженные пельмени в сухую форму и посыпать сыром, тесто может остаться жёстким, особенно по краям.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не снимайте фольгу слишком рано. Первую часть времени пельмени должны готовиться во влажной среде. Сырную корочку лучше формировать в самом конце, когда тесто уже стало мягким, а мясная начинка полностью приготовилась.

Главная ошибка — слишком густая заливка

Сметана сама по себе недостаточно жидкая для приготовления замороженных пельменей. Если использовать её без воды, соус быстро загустеет, а тесто может не успеть приготовиться.

Поэтому сметану обязательно разводят водой. Смесь должна легко стекать с ложки и заполнять промежутки между пельменями.

Если в процессе приготовления жидкости стало слишком мало, можно осторожно добавить немного горячей воды по краям формы и снова накрыть её фольгой.

Важно и не перегружать форму. В слишком толстой запеканке середина прогревается медленнее. Для крупных пельменей лучше выкладывать один-два слоя, а не делать высокую горку.

Как проверить, что запеканка готова

Ориентироваться только на золотистую сырную корочку нельзя. Сыр может подрумяниться раньше, чем приготовится мясо внутри пельменей.

Достаньте один пельмень из середины формы и разрежьте его. Тесто должно быть мягким, без плотной сырой полоски, а мясная начинка — полностью приготовленной.

Если есть кухонный термометр, температура в центре мясной начинки должна достигнуть не менее 74 °C.

Если пельмени ещё плотные, верните форму в духовку под фольгой на 10–15 минут. При необходимости добавьте немного горячей воды.

Чем разнообразить запеканку

Базовый рецепт легко изменить, добавив продукты, которые уже есть в холодильнике.

С пельменями хорошо сочетаются шампиньоны. Их лучше предварительно обжарить с луком, чтобы выпарить лишнюю влагу.

Для более яркого вкуса можно добавить немного томатной пасты в сметанную заливку. Получится соус с лёгкой кислинкой.

Ещё один вариант — положить между слоями тонкие ломтики помидоров. Но слишком много сочных овощей добавлять не стоит, иначе запеканка получится водянистой.

Любителям насыщенного сырного вкуса подойдёт сочетание моцареллы и небольшого количества твёрдого выдержанного сыра.

С чем подавать пельменную запеканку

Запеканка получается достаточно сытной, поэтому сложный гарнир ей не нужен. Лучше всего дополнить её свежими овощами.

Подойдёт салат из огурцов и помидоров, зелень или тонко нашинкованная капуста с лёгкой заправкой.

Подавать блюдо желательно горячим, пока сыр остаётся мягким и тянущимся. Если запеканка немного остынет, её будет удобнее разделить на аккуратные порции.

Оставшееся блюдо можно убрать в холодильник в закрытом контейнере и употребить в течение 3–4 дней, тщательно разогревая перед подачей.

Пельмени в духовке — удобный способ приготовить привычный продукт по-новому. Не нужно стоять у кастрюли и следить, чтобы ничего не разварилось. Достаточно уложить пельмени слоями, добавить соус и дождаться, пока духовка превратит их в сочную запеканку под румяной сырной корочкой.

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