Блэк-аут в пионерлагерях и сорванные крыши: итоги непогоды в Татарстане 27 июля

Вечером 27 июля Татарстан накрыла гроза со шквалистым ветром. Без света остались детские лагеря «Ровесник» и «Солнышко» в Чистопольском районе — энергетики оперативно подключили резервные источники. В Аксубаевском районе ветер сорвал шифер с двух частных домов и пяти хозпостроек.

Всего стихия повалила 12 деревьев. Из-за падения веток и стволов без электричества частично остались населенные пункты в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Энергетики уже работают над восстановлением линий.