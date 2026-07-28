Новости Татарстана

Блэк-аут в пионерлагерях и сорванные крыши: итоги непогоды в Татарстане 27 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Последствия сильной грозы в Татарстане 27 июля:...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Вечером 27 июля Татарстан накрыла гроза со шквалистым ветром. Без света остались детские лагеря «Ровесник» и «Солнышко» в Чистопольском районе — энергетики оперативно подключили резервные источники. В Аксубаевском районе ветер сорвал шифер с двух частных домов и пяти хозпостроек.

Всего стихия повалила 12 деревьев. Из-за падения веток и стволов без электричества частично остались населенные пункты в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Энергетики уже работают над восстановлением линий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

21 час назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

содовый раствор для обработки после травли тараканов

Новости России

14 часов назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

16 часов назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

сшить костюм мужской на заказ в Москве

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

9 часов назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

11 часов назад

Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows

Технологии

4 часа назад

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару
Экономика
8 часов назад

На форуме «Ростки» в Казани презентуют российско-китайский атлас инвестиций

На форуме «Ростки» в Казани представят российск...

Технологии

13 минут назад

Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук

Интересное в Казани

23 часа назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

Технологии

час назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

10 часов назад

Лесные пожары связали с ростом обращений из-за мигрени
Samsung представила кондиционеры Bespoke AI Win...
Технологии
9 часов назад

Samsung представила кондиционеры Bespoke AI WindFree с ИИ

Новости России

10 часов назад

Инспектор ДПС требует лишнее: три просьбы водитель вправе отклонить

Новости Казани

12 часов назад

Казанец на мопеде врезался в столб и погиб

Технологии

14 часов назад

Умные очки Samsung получат защиту от скрытой съёмки
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
4 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин