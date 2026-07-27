Казанец на мопеде врезался в столб и погиб

52-летний житель Казани, у которого не было водительских прав, погиб в аварии на мопеде — он на полном ходу врезался в столб на Сибирском тракте.

Авария случилась глубокой ночью 27 июля, около половины второго.

По данным автоинспекции, он двигался от улицы Мира в сторону Журналистов и не справился с управлением — превысил безопасную скорость.

Страшный удар пришелся прямо в металлическую опору — мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

ГАИ опубликовало запись момента аварии — на ней отчетливо видно, как мопед на высокой скорости влетает в металлический столб.

Мопед после столкновения превратился в груду искореженного металла.