Безопасные источники для приложений, удаленных из Google Play

После того как из Google Play исчезли приложения VK, «Макс» и других сервисов, российские пользователи резко увеличили число запросов на их скачивание. За сутки количество запросов «скачать макс» выросло с 39,8 тыс. до 78,4 тыс., а «скачать ВК» — с 58 тыс. до 76,3 тыс. Однако не все источники безопасны: эксперты рекомендуют использовать проверенные магазины.

В качестве безопасных вариантов специалисты советуют вендорские магазины (Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps) и российский RuStore, где приложения проходят модерацию. Руководитель по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин отметил, что модерация существенно снижает риск вредоносного ПО, хотя не исключает его полностью. Также стоит скачивать приложения с официальных сайтов разработчиков, но важно убедиться в подлинности сайта.

Существуют и международные альтернативные магазины с собственной модерацией. Aptoide (каталог более 1 млн приложений) использует систему Sentinel, выявляющую свыше 95% зараженных загрузок. APKPure сочетает ручную проверку и автоматическое сканирование через VirusTotal. Uptodown App Store обрабатывает более 24 тыс. файлов в день, около 30% не доходит до публикации. APKMirror акцентирует проверку цифровых подписей для подтверждения подлинности.

Наибольшие риски связаны с загрузкой APK-файлов из мессенджеров и соцсетей. В 2025 году банковский троян Mamont атаковал почти миллион пользователей в России — рост в 36 раз. Установленные приложения VK и «Макс» продолжают работать, для новых установок рекомендуется использовать RuStore и магазины производителей.