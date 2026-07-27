Технологии

Лесные пожары связали с ростом обращений из-за мигрени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Канадские ученые установили, что дым от лесных пожаров, содержащий мелкодисперсные частицы, увеличивает количество вызовов скорой помощи по поводу мигрени и других видов головной боли. Исследование было перекрестным, то есть сравнивались данные за разные периоды. Выводы основаны на статистике обращений в неотложные отделения медучреждений. Ученые подчеркивают, что загрязнение воздуха от пожаров является значимым фактором риска для людей, страдающих первичными головными болями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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