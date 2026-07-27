Лесные пожары связали с ростом обращений из-за мигрени

Канадские ученые установили, что дым от лесных пожаров, содержащий мелкодисперсные частицы, увеличивает количество вызовов скорой помощи по поводу мигрени и других видов головной боли. Исследование было перекрестным, то есть сравнивались данные за разные периоды. Выводы основаны на статистике обращений в неотложные отделения медучреждений. Ученые подчеркивают, что загрязнение воздуха от пожаров является значимым фактором риска для людей, страдающих первичными головными болями.