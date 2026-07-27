Умные очки Samsung получат защиту от скрытой съёмки

Компания Samsung раскрыла подробности о своих будущих умных очках, которые будут работать на платформе Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 с нейросетевым чипом Hexagon. Устройство было анонсировано на конференции Unpacked, а ранее предварительный показ состоялся на Google I/O.

Очки не имеют дисплея, но поддерживают визуальный поиск и синхронный перевод. Время автономной работы достигает девяти часов от одной зарядки, а в комплекте идёт кейс, обеспечивающий до семи полных циклов подзарядки. Для передачи данных предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

В устройство встроена камера, для защиты от скрытой съёмки Samsung добавила светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Если индикатор перекрыт, камера блокируется программно. Аналогичное решение применяет Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая также блокирует камеру при попытках вмешательства в работу индикатора.