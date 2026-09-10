В Татарстане за неделю гриппом и ОРВИ заболели 7048 человек

С 31 августа по 6 сентября в Татарстане зарегистрировали 7048 случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Заболеваемость оказалась на 21,9 процента ниже эпидемического порога, а по сравнению с прошлогодними показателями снижение составило 16,6 процента.

Вакцина против гриппа должна поступить 10 сентября. В нее включат штаммы, которые, по прогнозам специалистов, будут активно циркулировать в сезоне 2026-2027 годов. В первую очередь прививки предназначены детям, беременным женщинам, медицинским работникам и сотрудникам сферы образования.

В школах и других образовательных учреждениях уже начали действовать «фильтры» — они нужны для контроля за состоянием здоровья. Тем, кто уже заболел, советуют не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям.

Среди новых штаммов, которые могут распространиться в предстоящем сезоне, названы A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии B/Victoria. Их планируют включить в вакцину, поэтому татарстанцев призвали сделать прививки от новых вариантов гриппа.