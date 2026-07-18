Минцифры предложило создать единую защищенную сеть для госорганов

Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение проект создания государственной системы связи для защищенного обмена данными между ведомствами. Инфраструктура объединит выделенные, технологические сети и сети общего пользования, задействованные субъектами критической информационной инфраструктуры, а также системы управления и мониторинга безопасности.

Доступ к ресурсам получат федеральные органы власти, список которых утвердит президент. Пользователей разделят на две категории: первая подключается по решению президента, вторая — по постановлениям правительства. Для госорганов обеих категорий использование системы будет бесплатным, остальные организации второй группы будут оплачивать услуги по правительственным тарифам.

Коммерческие ресурсы связи задействуют по специально разработанным правилам. В Минцифры подчеркнули, что внедрение системы не потребует дополнительных инвестиций от операторов.

По мнению и.о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА Святослава Литвинова, в госсекторе наблюдается сильная фрагментация сетей, что создает уязвимости перед киберугрозами. Новая система, как ожидается, создаст единый контролируемый канал с приоритетом безопасности над стоимостью трафика, не заменяя текущую инфраструктуру.