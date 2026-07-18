Минцифры предложило создать единую защищенную сеть для госорганов
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Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение проект создания государственной системы связи для защищенного обмена данными между ведомствами. Инфраструктура объединит выделенные, технологические сети и сети общего пользования, задействованные субъектами критической информационной инфраструктуры, а также системы управления и мониторинга безопасности.
Доступ к ресурсам получат федеральные органы власти, список которых утвердит президент. Пользователей разделят на две категории: первая подключается по решению президента, вторая — по постановлениям правительства. Для госорганов обеих категорий использование системы будет бесплатным, остальные организации второй группы будут оплачивать услуги по правительственным тарифам.
Коммерческие ресурсы связи задействуют по специально разработанным правилам. В Минцифры подчеркнули, что внедрение системы не потребует дополнительных инвестиций от операторов.
По мнению и.о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА Святослава Литвинова, в госсекторе наблюдается сильная фрагментация сетей, что создает уязвимости перед киберугрозами. Новая система, как ожидается, создаст единый контролируемый канал с приоритетом безопасности над стоимостью трафика, не заменяя текущую инфраструктуру.
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