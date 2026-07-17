В Москве создали систему контроля качества кабеля в реальном времени

Столичное предприятие разработало программно-аппаратный комплекс АРОКИС для проверки параметров кабельной продукции прямо во время производства. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Система анализирует поверхность заготовки, выявляя отклонения, и помогает снизить количество брака. Контроль выполняется по всему периметру изделия с точностью до 0,05 мм. За один оборот сканирующей системы комплекс выполняет 360 измерений.

В состав оборудования входят измерительный блок с тремя головками, блок обработки данных, кабели, документация, компьютер и монитор оператора. Все данные передаются через специальный интерфейс и синхронизируются с производственной линией.

Разработчики планируют представить АРОКИС для включения в «Банк технологий» Москвы.