Технологии

В Москве создали систему контроля качества кабеля в реальном времени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Столичное предприятие разработало программно-аппаратный комплекс АРОКИС для проверки параметров кабельной продукции прямо во время производства. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Система анализирует поверхность заготовки, выявляя отклонения, и помогает снизить количество брака. Контроль выполняется по всему периметру изделия с точностью до 0,05 мм. За один оборот сканирующей системы комплекс выполняет 360 измерений.

В состав оборудования входят измерительный блок с тремя головками, блок обработки данных, кабели, документация, компьютер и монитор оператора. Все данные передаются через специальный интерфейс и синхронизируются с производственной линией.

Разработчики планируют представить АРОКИС для включения в «Банк технологий» Москвы.

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