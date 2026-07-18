В Татарстане создан штаб по контролю за топливом

В Татарстане из-за топливного ажиотажа создали специальный штаб. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Такое решение принял Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

За последнюю неделю на заправках республики выстроились огромные очереди. Люди скупают бензин в канистры — про запас. Как пояснили производители, запасы топлива есть, поставки идут по графику. Проблема в резком скачке спроса: на некоторых АЗС суточный объем топлива расходится за 6 часов.

Штаб будет проверять, на каких заправках нет топлива, и совместно с УФАС следить за ценами. Особое внимание — общественному транспорту, скорой, коммунальщикам и аграриям. Минниханов поручил МВД и Госавтоинспекции навести порядок у АЗС, чтобы не было пробок и конфликтов.

Песошин доложил: в республике 913 АЗС, из них 740 продают жидкое топливо. В Казани — 177 заправок. Производители увеличивают поставки. Но из-за ажиотажа на некоторых АЗС ввели ограничения — не больше определенного объема в одни руки и запрет на заправку в канистры. Премьер предупредил: активизировались мошенники, не ведитесь на сомнительные предложения в интернете.

Минниханов потребовал ежедневных докладов о ситуации. «Наша задача — не допустить, чтобы временные перебои переросли в системную проблему», — подчеркнул он.