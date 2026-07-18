В Татарстане до +22 градусов, местами грозы

Сегодня в республике облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Закамье синоптики обещают ливни и грозы. Ветер северо-западный, порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха — от +17 до +22 градусов. В Казани тоже облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +21 градуса. Прогноз предоставил Гидрометцентр Татарстана.