Новости Татарстана

В Татарстане до +22 градусов, местами грозы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане 15 мая облачно с прояснениями, мес...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня в республике облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Закамье синоптики обещают ливни и грозы. Ветер северо-западный, порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха — от +17 до +22 градусов. В Казани тоже облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +21 градуса. Прогноз предоставил Гидрометцентр Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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