Прокуратура Татарстана вернула дело экс-судьи Гафарова на доследование

Прокуратура Татарстана отказалась утверждать обвинительное заключение по делу бывшего мирового судьи Марселя Гафарова и вернула материалы в Следком для дополнительных следственных действий. Как сообщили в надзорном ведомстве, зампрокурора республики изучил документы и принял такое решение, а Следком, обжаловав его, получил на этой неделе новый отказ уже за подписью и. о. прокурора.

Теперь следующая инстанция для оспаривания — Генпрокуратура РФ, однако с учетом пересылки документов и изучения дела процесс может занять несколько недель. В прокуратуре, Следкоме и защите пока воздерживаются от комментариев, но сам Гафаров, замеченный у здания Верховного суда Татарстана, подтвердил возврат дела и заявил об отсутствии доказательств его причастности к преступлению.

Экс-судья обвиняется по части 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, когда он возглавлял отдел по раскрытию убийств управления угрозыска МВД Татарстана. По версии следствия, речь идет о негласных методах сбора информации в отношении граждан, не совершавших преступлений, но подавших в суд на знакомого полковника. Основания для преследования выявили сотрудники УФСБ, а дело, возбужденное в начале 2026 года, засекретили вместе с материалами оперативно-разыскной деятельности.

Сам Гафаров ранее лишился статуса судьи из-за дисциплинарного проступка — ухода на СВО без соблюдения процедуры, а его защита оспаривает это решение и действия следствия, включая объявление в федеральный розыск. Срок давности по делу истекает в декабре 2026 года, и успеет ли дело дойти до суда, пока неизвестно.