Умер экс-директор казанского авиазавода Николай Савицких

Вчера поздно вечером на 67-м году жизни скончался бывший директор Казанского авиационного завода им. Горбунова Николай Савицких. О смерти сообщил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. По предварительным данным, причиной стал инфаркт. Похороны состоятся в Таганроге.

Николай Савицких возглавлял казанское предприятие с декабря 2013 года, а с 2016 по 2024 год занимал пост первого заместителя гендиректора — директора завода. В этот период, как отметили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятии провели масштабное техническое перевооружение и модернизацию для расширения производства по ряду программ.

В марте 2026 года Савицких был назначен управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева, куда вернулся после работы в Казани. Свою карьеру он начинал именно на таганрогском авиазаводе. В 2019–2024 годах также был депутатом Госсовета Татарстана. Среди наград — медаль «Патриот России» и медаль РТ «За доблестный труд».