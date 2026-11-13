Новости Татарстана

Минобрнауки РТ вынесло на голосование мониторинг соцсетей школьников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министерство образования и науки Татарстана предложило жителям республики оценить идею мониторинга страниц школьников и студентов ссузов в социальных сетях. Соответствующий пункт включен в голосование по определению публичных целей и задач ведомства на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства.

Речь идет о проверке аккаунтов не менее 50 процентов обучающихся 5–11 классов и студентов ссузов для выявления деструктивного контента. Приоритеты, набравшие наибольшее число голосов, рассмотрят на заседании общественного совета при министерстве. Всего планируется определить от пяти до семи целей.

Среди других вариантов — увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях по детской психологии, рост количества олимпиад и конкурсов, а также доли выпускников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Кроме того, предлагается расширить сеть школьных музеев и уголков, обеспечить участие не менее 25 процентов ссузов в программе целевого обучения.

В списке также значатся меры поддержки студентов и молодых ученых, разработка образовательного маршрута для детей с расстройством аутистического спектра от 3 до 18 лет, поддержка учительства и работа не менее 400 кружков по искусственному интеллекту в школах.

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