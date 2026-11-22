Казань начала подготовку к Новому году: город украшают, хотя снега на улицах пока нет. Праздничная иллюминация заработает не сразу — до ее включения остается больше недели.

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что отдельные элементы новогоднего оформления начнут запускать в начале декабря. Полностью иллюминацию планируют включить к середине месяца.

«Постепенно элементы новогодней иллюминации в городе будут запускаться в начале декабря. Все оформление планируется включить в середине декабря», — пояснили в мэрии.

Несколько дней назад возле «Чаши» стартовал монтаж главной городской елки. Рядом по традиции разместят ярмарку из 10 новогодних домиков. В 2024 году центральную елку открыли 23 декабря, а устанавливать ее тоже начали в ноябре, когда снега еще не было.