Печень мягкая и сочная на сковороде, но на тарелке становится резиновой: решают буквально несколько минут

Печень легко испортить буквально за пару лишних минут. На сковороде кусочки выглядят аппетитно, покрываются румяной корочкой и остаются мягкими. Но пока готовится гарнир или накрывается стол, мясо становится плотным, суховатым и начинает напоминать резину. Особенно часто это происходит с куриной и говяжьей печенью, если ее долго держат на огне или оставляют в горячей сковороде после приготовления.

Главная сложность в том, что печень готовится гораздо быстрее обычного мяса. В ней много белка и сравнительно мало соединительной ткани, поэтому продолжительная жарка не делает ее нежнее. Наоборот, при сильном и длительном нагревании белки уплотняются, а продукт теряет влагу.

Почему печень становится жесткой после жарки

Во время нагревания белки печени меняют структуру и постепенно уплотняются. Если температура слишком высокая или приготовление затягивается, из тканей выделяется больше влаги. Именно поэтому передержанная печень получается сухой и жесткой.

Проблему усугубляет остаточное тепло. Даже после выключения плиты тяжелая сковорода продолжает нагревать продукты. Если оставить в ней готовую печень на несколько минут, кусочки могут дополнительно приготовиться и потерять сочность.

Особенно заметно это при жарке небольших ломтиков. Они быстро достигают нужной температуры, но так же быстро пересушиваются.

Как подготовить печень, чтобы она получилась нежной

Для приготовления 3–4 порций понадобится:

куриная печень — 600 г;

репчатый лук — 2 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сметана — 2 ст. л. по желанию.

Куриную печень необходимо очистить от заметных пленок и соединительных тканей. Если кусочки сильно отличаются по размеру, крупные можно разрезать пополам, чтобы они приготовились равномерно.

Перед жаркой печень желательно обсушить бумажными полотенцами. Избыток влаги на поверхности мешает образованию корочки, из-за чего продукт начинает тушиться в выделившейся жидкости.

Жарим быстро, но не оставляем середину сырой

Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте на сковороде столовую ложку растительного масла. Обжаривайте лук на умеренном огне около 5–7 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым. Переложите на отдельную тарелку. Добавьте в сковороду оставшееся масло и немного увеличьте нагрев. Выложите подготовленную печень в один слой. Если сковорода небольшая, готовьте партиями, чтобы кусочки не лежали слишком плотно. Обжарьте печень примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, затем уменьшите нагрев. При необходимости продолжайте приготовление еще несколько минут, ориентируясь на толщину кусочков. Проверьте готовность пищевым термометром: температура внутри куриной печени должна достигнуть 74 °C. Один только цвет не позволяет надежно определить безопасность продукта. Верните лук в сковороду, добавьте сливочное масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте и сразу переложите готовое блюдо на тарелку.

Если хочется получить более нежную подливку, можно добавить сметану с небольшим количеством горячей воды и кратко прогреть соус вместе с печенью. Главное — не оставлять блюдо надолго кипеть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая распространенная ошибка — выключить плиту и оставить готовую печень в горячей сковороде, пока готовится гарнир. Лучше заранее подготовить картофель или крупу, а печень жарить последней. Как только она полностью приготовилась, сразу перекладывайте кусочки в другую посуду».

Почему не стоит жарить печень слишком долго

Иногда хозяйки стараются перестраховаться и держат печень на огне 15–20 минут, даже если кусочки небольшие. Но продолжительная жарка не гарантирует лучший результат. Печень может пересохнуть задолго до окончания такого времени.

При этом сокращать приготовление до нескольких минут без проверки готовности тоже неправильно. Продолжительность зависит от размера кусочков, температуры сковороды и вида печени. Надежнее всего ориентироваться на температуру внутри продукта.

Для говяжьей печени время и требования к безопасному приготовлению отличаются от куриной, поэтому автоматически переносить один режим жарки на другой продукт не следует.

Что делать, если печень уже стала жесткой

Полностью вернуть пересушенной печени первоначальную нежность не получится. Однако можно сделать блюдо приятнее по текстуре, добавив соус.

Например, соедините готовую печень с небольшим количеством сметаны, сливок или луковой подливы и осторожно прогрейте на слабом огне. Длительно тушить ее повторно не нужно: дополнительный нагрев способен сделать кусочки еще плотнее.

Если печень сильно пересохла, ее можно измельчить с обжаренным луком и сливочным маслом, приготовив домашнюю намазку. Для этого важно использовать полностью готовый продукт.

Главный секрет мягкой печени заключается в точном контроле приготовления. Небольшие кусочки не требуют длительной жарки, а после достижения безопасной температуры их лучше сразу убрать с горячей поверхности. Именно эти несколько минут часто определяют, останется ли печень сочной или превратится в жесткое блюдо.

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