В Сербии гибаницу готовят к семейным завтракам, праздничным застольям и обычным домашним обедам. Этот традиционный пирог из тонкого теста и рассольного сыра отличается необычной текстурой: сверху образуется хрустящая золотистая корочка, а внутри остаются мягкие слои с нежной, почти кремовой начинкой.

Особенность сербского рецепта заключается в способе сборки. Листы теста не обязательно аккуратно укладывать друг на друга. Их можно слегка сминать и погружать в сырную смесь, благодаря чему пирог получается пышным и сочным.

Какие продукты понадобятся

Для формы размером примерно 25 × 30 см:

тесто фило — 400–500 г;

брынза или сыр фета — 400 г;

творог жирностью 5–9% — 200 г;

куриные яйца — 4 шт.;

натуральный йогурт — 200 г;

газированная минеральная вода — 150 мл;

растительное масло — 70 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

В Сербии для гибаницы традиционно используют местный белый рассольный сыр. В домашних условиях его можно заменить сочетанием брынзы и творога. Такая начинка получается умеренно солёной и достаточно нежной.

Как приготовить сырную начинку

Брынзу разомните вилкой, добавьте творог и яйца. Перемешайте ингредиенты, сохраняя небольшие кусочки сыра.

Влейте натуральный йогурт, газированную воду и большую часть растительного масла. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте.

Начинка должна получиться достаточно жидкой, примерно как густая сметана с небольшими сырными вкраплениями. Дополнительно солить её нужно осторожно, поскольку брынза сама по себе обладает выраженным солёным вкусом.

Газированная вода помогает сделать структуру пирога более лёгкой, а йогурт придаёт начинке приятную кислинку.

Как правильно собрать гибаницу

Смажьте форму растительным маслом. На дно уложите два листа теста фило так, чтобы края немного свисали за бортики.

Оставьте ещё два листа для верхней части пирога. Остальное тесто по одному слегка сминайте руками, погружайте в сырную смесь и свободно укладывайте в форму.

Не нужно сильно прижимать заготовки друг к другу. Между складками теста должно оставаться пространство, которое во время выпечки заполнится нежной начинкой.

Оставшуюся сырную смесь равномерно распределите по поверхности. Заверните свисающие края теста внутрь, накройте оставшимися листами фило и смажьте маслом.

Такой способ приготовления называют «гужвара» — это один из распространённых вариантов сербской гибаницы со смятыми листами теста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не оставляйте открытые листы фило надолго на столе. Тонкое тесто быстро высыхает, становится ломким и начинает рваться. Во время сборки пирога накрывайте неиспользованные листы слегка влажным полотенцем.

Сколько выпекать сербский пирог

Разогрейте духовку до 180 °C в режиме «верх-низ».

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте гибаницу примерно 40–45 минут. Верхушка должна стать золотистой, а сырно-яичная начинка внутри — полностью схватиться.

Если поверхность подрумянилась слишком рано, прикройте её фольгой и продолжайте выпекать до готовности середины.

После духовки оставьте пирог на 10–15 минут. За это время начинка немного уплотнится, благодаря чему гибаницу будет проще нарезать на аккуратные порции.

Почему гибаница получается сухой

Главная ошибка — недостаточное количество жидкой начинки. Тесто фило активно впитывает влагу, поэтому без йогурта, яиц и минеральной воды внутренние слои могут получиться жёсткими.

Не стоит также использовать исключительно твёрдый сыр. Он плавится иначе, чем брынза или фета, и не позволяет добиться характерной нежной текстуры.

Слишком продолжительное выпекание тоже лишает пирог сочности. Как только начинка схватилась, а поверхность подрумянилась, гибаницу можно доставать из духовки.

С чем подают гибаницу в Сербии

Традиционный сырный пирог хорошо сочетается с натуральным йогуртом, кисломолочными напитками и свежими овощами. Его можно подавать как самостоятельное блюдо на завтрак или сытный перекус.

Гибаница остаётся вкусной и после остывания, а при повторном разогревании в духовке верхние слои снова становятся хрустящими.

В этом пироге особенно удачно сочетаются простота приготовления и необычная текстура. Тонкое тесто, солоноватый сыр и нежная заливка превращаются в ароматную выпечку, ради которой не придётся долго возиться с замешиванием теста.

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