Часовню конца XIX века в Казани включат в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ подготовил Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Памятник расположен на улице Октябрьской, 64Б, в центре бывшего села Большие Клыки. После включения в реестр он получит официальное название «Часовня Успения Пресвятой Богородицы».

В комитете также утвердили границы территории и список охраняемых элементов: историческая кирпичная кладка, арочные проемы, ниши с рельефными крестами, декоративные пояса, карнизы, кокошники и шатровый свод. Под защиту попадут и форма с высотой кровли.