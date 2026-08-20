Samsung Galaxy S26 FE: стали известны почти все характеристики

В Сети появились данные о почти всех характеристиках смартфона Samsung Galaxy S26 FE. Согласно информации портала Togliatti24, новинка получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, а также аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Ожидается, что устройство будет оснащено тройной основной камерой: 50-мегапиксельной, сверхширокоугольной на 12 МП и телеобъективом на 8 МП. Фронтальная камера — 12 МП. Внутри установят процессор Exynos 2500, выполненный по 3-нм техпроцессу. Корпус будет сделан из алюминиевого сплава, экран защитит стекло Gorilla Glass Victus+, а пыле- и влагозащита будет соответствовать стандарту IP68.

Samsung Galaxy S26 FE появится в трёх цветах: Blueberry (голубой), Pistachio (фисташковый) и Graphite (графитовый). Производитель обещает семь лет обновлений Android. Смартфон будет работать на Android 17 с оболочкой One UI 9.

Цена устройства пока не раскрыта, однако анонс ожидается в ближайшее время.