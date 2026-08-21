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Треть сделок за месяц: кто возглавил продажи новостроек Казани в июле

Служба новостей Автор статьи
«Суварстроит» занял первое место по продажам кв...

Каждая третья квартира, проданная в новостройках Казани в июле, пришлась на проекты компании «Суварстроит». За месяц покупатели приобрели у девелопера 366 квартир общей площадью 18,2 тыс. квадратных метров. Всего, по данным Росреестра, застройщики города реализовали 1083 квартиры.

По итогам месяца «Суварстроит» занял первое место среди казанских девелоперов по количеству сделок. Сразу два проекта компании вошли в пятерку самых востребованных жилых комплексов июля.

Больше всего квартир продали в ЖК «Станция Спортивная». На спрос повлияла в том числе программа «Нашим людям», которая позволяет сотрудникам образовательных и медицинских учреждений, военнослужащим и участникам СВО, представителям МЧС и правоохранительных органов приобрести жилье по специальной цене от 130 тыс. рублей за квадратный метр.

«Станция Спортивная» ориентирована на активный образ жизни. На территории предусмотрены хоккейная коробка, теннисный корт, баскетбольная и воркаут площадки, велодорожки, зоны садоводства и площадка для выгула собак. Уже работают детские сады, аптеки и магазины, а муниципальную школу на 1501 место планируют открыть в этом году.

Вторым по популярности проектом компании стал ЖК «Батталовский», который продолжает удерживать высокие позиции по количеству продаж.

В августе программа «Нашим людям» была расширена. Теперь специальные условия покупки действуют и в жилом комплексе бизнес класса «Времена года».

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