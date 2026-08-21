Технологии

Древняя керамика из Аравии оказалась одним из первых брендов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые выяснили, что расписная керамика, которую производили в оазисе Курайя на северо-западе Аравийского полуострова примерно 3600 лет назад, может быть одним из самых ранних примеров товарного бренда. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале PLOS ONE. Эта керамика, получившая название курайятская расписная, имела характерные двухцветные узоры, изображения животных и ритуальных сцен. Производство было централизованным: изделия обжигали в одной печи, а состав сырья и оформление повторялись, что делало товар узнаваемым. Около 3200 лет назад выпуск стал стандартизированным, и посуда приобрела устойчивый облик. Ученые провели петрографический и геохимический анализ фрагментов и обнаружили, что керамику из Курайи находили за сотни километров от оазиса, включая южный Левант. Исследователи считают, что это говорит о налаженной торговле и намеренном производстве на экспорт. В других поселениях археологи нашли местные копии такой посуды, что указывает на ее репутацию и желаемость. Образцы курайятской керамики встречались в богатых захоронениях и престижных местах, что может говорить о ее особом статусе. Производство продолжалось примерно до VI века до нашей эры.

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