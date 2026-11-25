Появление людей современного типа на европейском континенте могло оказать более существенное влияние на судьбу неандертальцев, чем изменения климата. К такому выводу пришли специалисты под руководством исследователей Университета Кантабрии. Результаты работы представлены в журнале Science Advances.

Для выяснения возможных причин исчезновения неандертальцев учёные воссоздали условия жизни древнего населения Европы в период от 55 до 27 тысяч лет назад.

Компьютерная модель учитывала колебания температуры, наличие животных и распределение ресурсов, необходимых для выживания.

В ходе нескольких тысяч симуляций исследователи установили, что при небольшой численности Homo sapiens популяции неандертальцев продолжали существовать в 98% сценариев даже на фоне климатических изменений.

Однако увеличение численности людей современного типа заметно повышало вероятность исчезновения их древних родственников.

Исследователи предполагают, что важную роль могла сыграть конкуренция за пищу и другие ресурсы. Дополнительным неблагоприятным фактором могла стать разобщённость небольших групп неандертальцев.

При этом авторы научной работы не исключают существования других причин вымирания. Компьютерное моделирование позволяет оценить вероятные сценарии, но не доказывает окончательно, какой именно механизм привёл к исчезновению неандертальцев.