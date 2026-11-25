Специалисты Университета Арканзаса предложили новую технологию изготовления строительных материалов для будущих космических поселений. Разработка предусматривает использование ресурсов, доступных непосредственно на поверхности Луны, сообщает ScienceDaily.

В ходе экспериментов инженеры применяли искусственный аналог реголита, по своим характеристикам напоминающий лунный грунт, образцы которого ранее доставили на Землю участники американских космических миссий.

Для производства строительных элементов исследователи использовали технологию трёхмерной печати, основанную на последовательном сплавлении слоёв порошкообразного материала.

Особенность предложенного метода заключается в отсутствии необходимости добавлять специальные связующие компоненты.

Учёным удалось получить небольшие блоки особой формы, позволяющей соединять отдельные элементы по принципу конструктора.

Пока экспериментальные изделия уступают по прочности образцам, произведённым с использованием связующих веществ. Инженерам предстоит доработать технологию, а также оценить возможность её применения в условиях пониженной гравитации и вакуума.

В перспективе производство строительных материалов непосредственно на Луне может уменьшить зависимость будущих космических станций от поставок грузов с Земли.