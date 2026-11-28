Православные священнослужители рассказали, каких традиций рекомендуется придерживаться при оформлении мест захоронения родственников. Особое внимание представители духовенства уделили судьбе деревянного креста, установленного во время похорон.

После появления постоянного памятника выбрасывать крест не рекомендуется, поскольку он считается святыней. Его можно разместить за надгробием или сделать частью мемориальной композиции.

Священники также высказались против установки чрезмерно высоких ограждений. Согласно православной традиции, достаточно небольшой символической ограды, обозначающей границы захоронения.

При выборе цветов предпочтение рекомендуется отдавать живым растениям, а не пластиковым композициям. Кроме того, священнослужители напомнили, что стоимость надгробия не имеет значения для души умершего. Гораздо важнее сохранять память о близком человеке и молиться о его упокоении, пишет «Царьград».