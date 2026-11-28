Парк коммунальной техники Нижнекамского района пополнился тремя тракторами «Беларус 82.1». Технику по итогам республиканского конкурса получили Сосновское, Афанасовское и Старошешминское сельские поселения, сообщил глава района Радмир Беляев. Ключи от машин он вручил главам поселений лично.

В первую очередь тракторы направят на расчистку дорог от снега. Механизаторы уже подобраны, а в Старошешминском поселении за руль сядет сам глава. Собственная техника позволит быстрее реагировать на обращения жителей и убирать снег за пределами утверждённых маршрутов.

Каждый трактор обошёлся примерно в 3 млн рублей. Радмир Беляев поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Совет муниципальных образований республики за реализацию программы, которая стала серьёзной поддержкой для района.