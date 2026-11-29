Свердловская слойка — одна из узнаваемых булочек советской эпохи. Её легко было отличить от другой выпечки по квадратной форме, золотистой поверхности и сладкой мучной посыпке. Под румяной корочкой скрывалось мягкое слоистое тесто с выраженным сливочным вкусом.

В отличие от обычных слоек, эту выпечку готовят из дрожжевого теста, которое несколько раз складывают, прослаивая сливочным маслом и сахаром. В домашних условиях можно воспроизвести знакомый вкус, воспользовавшись адаптированным рецептом.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 40 г;

сухие дрожжи — 7 г;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 10 г.

Для прослаивания:

сливочное масло — 120 г;

сахар — 80 г.

Для посыпки:

пшеничная мука — 40 г;

сахар — 40 г;

сливочное масло — 25 г.

Дополнительно понадобится одно яйцо для смазывания булочек.

Как приготовить дрожжевое тесто

В тёплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, затем добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и растопленное остывшее масло.

Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте ёмкость полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

Обомните его и уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы с ним было удобнее работать при прослаивании.

Как получить характерные слои

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около одного сантиметра. Распределите половину размягчённого сливочного масла по двум третям поверхности и посыпьте половиной сахара.

Сложите пласт втрое, начиная с части, не покрытой маслом. Уберите в холодильник на 20 минут.

Затем снова аккуратно раскатайте тесто, распределите оставшееся масло и сахар, повторите складывание и охлаждение.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: масло для прослаивания должно быть пластичным, но не растопленным. Если оно начнёт вытекать при раскатывании, тесто потеряет характерную слоистую структуру.

Как сформировать свердловские слойки

Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 1–1,5 см и нарежьте квадратами со стороной около 10 см.

У каждого квадрата соедините четыре уголка в центре и слегка прижмите их, формируя своеобразный конвертик.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 30–40 минут для расстойки.

Для приготовления посыпки разотрите холодное сливочное масло с мукой и сахаром до образования мелкой рассыпчатой крошки.

Смажьте булочки взбитым яйцом и щедро посыпьте подготовленной смесью.

Сколько выпекать свердловские слойки

Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Булочки должны увеличиться в объёме и приобрести равномерный золотистый оттенок.

Готовую выпечку переложите на решётку и дайте немного остыть.

Свердловские слойки особенно хороши с горячим чаем, какао или стаканом молока. Нежное дрожжевое тесто, сладкие сливочные прослойки и рассыпчатая посыпка создают тот самый вкус, который у многих ассоциируется с советскими пекарнями и школьными буфетами.

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