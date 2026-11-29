В советских пекарнях эти булочки разбирали ещё горячими: готовим знаменитые «Свердловские слойки»
ПроКазань
Свердловская слойка — одна из узнаваемых булочек советской эпохи. Её легко было отличить от другой выпечки по квадратной форме, золотистой поверхности и сладкой мучной посыпке. Под румяной корочкой скрывалось мягкое слоистое тесто с выраженным сливочным вкусом.
В отличие от обычных слоек, эту выпечку готовят из дрожжевого теста, которое несколько раз складывают, прослаивая сливочным маслом и сахаром. В домашних условиях можно воспроизвести знакомый вкус, воспользовавшись адаптированным рецептом.
Какие ингредиенты понадобятся
Для теста:
пшеничная мука — 500 г;
молоко — 250 мл;
куриное яйцо — 1 шт.;
сахар — 60 г;
сливочное масло — 40 г;
сухие дрожжи — 7 г;
соль — ½ ч. л.;
ванильный сахар — 10 г.
Для прослаивания:
сливочное масло — 120 г;
сахар — 80 г.
Для посыпки:
пшеничная мука — 40 г;
сахар — 40 г;
сливочное масло — 25 г.
Дополнительно понадобится одно яйцо для смазывания булочек.
Как приготовить дрожжевое тесто
В тёплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, затем добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и растопленное остывшее масло.
Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте ёмкость полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.
Обомните его и уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы с ним было удобнее работать при прослаивании.
Как получить характерные слои
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около одного сантиметра. Распределите половину размягчённого сливочного масла по двум третям поверхности и посыпьте половиной сахара.
Сложите пласт втрое, начиная с части, не покрытой маслом. Уберите в холодильник на 20 минут.
Затем снова аккуратно раскатайте тесто, распределите оставшееся масло и сахар, повторите складывание и охлаждение.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: масло для прослаивания должно быть пластичным, но не растопленным. Если оно начнёт вытекать при раскатывании, тесто потеряет характерную слоистую структуру.
Как сформировать свердловские слойки
Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 1–1,5 см и нарежьте квадратами со стороной около 10 см.
У каждого квадрата соедините четыре уголка в центре и слегка прижмите их, формируя своеобразный конвертик.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 30–40 минут для расстойки.
Для приготовления посыпки разотрите холодное сливочное масло с мукой и сахаром до образования мелкой рассыпчатой крошки.
Смажьте булочки взбитым яйцом и щедро посыпьте подготовленной смесью.
Сколько выпекать свердловские слойки
Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Булочки должны увеличиться в объёме и приобрести равномерный золотистый оттенок.
Готовую выпечку переложите на решётку и дайте немного остыть.
Свердловские слойки особенно хороши с горячим чаем, какао или стаканом молока. Нежное дрожжевое тесто, сладкие сливочные прослойки и рассыпчатая посыпка создают тот самый вкус, который у многих ассоциируется с советскими пекарнями и школьными буфетами.
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