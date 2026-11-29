Сегодня, 29 ноября, отмечается 35-летие Государственного флага Республики Татарстан. Символ республики был утвержден Верховным Советом ТССР в 1991 году и представляет собой полотнище с тремя горизонтальными полосами — зеленой, белой и красной.

Каждый цвет флага несет особый смысл: зеленый олицетворяет весеннюю зелень и возрождение, белый символизирует чистоту, а красный — зрелость, энергию и жизнь. Вместе они отражают образ Татарстана как возрождающейся республики с чистыми помыслами и стремлением к развитию государственности.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале отметил, что яркий и запоминающийся символ объединяет и вдохновляет татарстанцев на новые свершения во имя процветания родной республики.