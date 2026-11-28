В воскресенье, 29 ноября, телебашни Казани и Нижнекамска включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Дня Государственного флага Татарстана. Огни будут гореть с 17:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничное оформление также появится на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани, где разместят контент, посвященный государственному символу республики.

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный триколор, автором которого стал народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов. Зеленый цвет флага символизирует весну и обновление, белый — чистоту, красный — силу, энергию и жизнь.