Попытки получить ответ от умерших родственников во время посещения кладбища противоречат православной традиции. Об этом рассказал протоиерей Ульян Кречетов, пишет «Медиапоток».

Представитель духовенства отметил, что стремление установить контакт с душами покойных церковь рассматривает как обращение к оккультным практикам. По его мнению, подобные действия могут иметь негативные духовные последствия.

Особое внимание священник уделил людям, которые тяжело переносят смерть близких. Желание вновь почувствовать присутствие родного человека может подтолкнуть скорбящих к поиску способов общения с загробным миром.

Кречетов рекомендовал вместо этого обращаться к Богу с молитвами об упокоении умерших. Согласно православному вероучению, молитва является одним из главных способов проявления любви и заботы о душе покойного.

При этом воспоминания о родственниках, посещение их могил и выражение скорби сами по себе не относятся к оккультным практикам. Священнослужитель предостерёг именно от целенаправленных попыток установить мистическую связь с усопшими.