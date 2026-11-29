Вместо привычных котлет приготовлю мясные «Гнёздышки»: сочная начинка под золотистой сырной корочкой
ПроКазань
Обычный мясной фарш может стать основой блюда, которое выглядит гораздо интереснее привычных котлет. Достаточно сформировать небольшие «Гнёздышки», наполнить их грибами и луком, а сверху добавить немного сметаны и тёртого сыра.
Во время запекания мясо пропитывается соком начинки, а сыр превращается в аппетитную золотистую корочку. Такое горячее подойдёт как для семейного ужина, так и для новогоднего застолья. При этом не придётся долго стоять у сковороды и обжаривать каждую котлету отдельно.
Какие ингредиенты понадобятся
Для мясной основы:
свино-говяжий фарш — 600 г;
репчатый лук — 1 шт.;
куриное яйцо — 1 шт.;
белый хлеб — 60 г;
молоко — 70 мл;
чеснок — 2 зубчика;
соль, паприка и чёрный перец — по вкусу.
Для начинки:
шампиньоны — 250 г;
репчатый лук — 1 шт.;
твёрдый сыр — 150 г;
сметана — 100 г;
растительное масло — 2 ст. л.
Из указанного количества продуктов получится 6–8 порционных «Гнёздышек».
Как приготовить сочную мясную основу
Белый хлеб замочите в молоке на 5–7 минут, затем слегка отожмите. Репчатый лук натрите на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс.
Соедините фарш с хлебом, яйцом, луком и чесноком. Добавьте соль и специи, тщательно перемешайте до однородности.
Уберите мясную массу в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённый фарш будет лучше держать форму при формировании заготовок.
Как сделать ароматную грибную начинку
Шампиньоны и репчатый лук нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до лёгкого золотистого оттенка.
Добавьте грибы и готовьте около 7–10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Приправьте солью и перцем, снимите с огня и немного остудите.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите сырые шампиньоны непосредственно в мясные заготовки. При запекании грибы выделяют много жидкости, из-за чего начинка может стать водянистой, а мясные «Гнёздышки» потеряют форму.
Как сформировать и запечь «Гнёздышки»
Разделите фарш на одинаковые порции и сформируйте круглые заготовки. В центре каждой сделайте углубление с помощью дна небольшого стакана, оставляя достаточно толстые стенки.
Переложите заготовки в смазанную маслом форму. Наполните углубления грибной начинкой и добавьте сверху по чайной ложке сметаны.
Отправьте блюдо в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Затем посыпьте каждое «Гнёздышко» натёртым сыром и продолжайте запекать ещё 10–15 минут. Внутренняя температура мясной основы должна достигнуть 71 °C.
Если добавить сыр ближе к завершению приготовления, он успеет расплавиться и подрумяниться, но не превратится в сухую жёсткую корку.
Чем можно заменить грибную начинку
Мясные «Гнёздышки» удобны тем, что их легко приготовить с разными наполнителями. Вместо шампиньонов можно использовать:
помидоры с моцареллой;
обжаренный лук с морковью;
шпинат со сливочным сыром;
сладкий перец с чесноком;
варёные яйца с зеленью.
Готовое блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, рассыпчатым рисом и свежими овощами. Перед подачей «Гнёздышки» можно украсить петрушкой или укропом.
Нежное мясо, сочная начинка и расплавленный сыр превращают привычный фарш в полноценное праздничное горячее. А благодаря порционной подаче блюдо выглядит нарядно даже без сложного оформления.
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